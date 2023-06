Goedkoper op vakantie: dit zijn de tips & tricks

Ben je ook zo geschrokken van de kosten van een vakantie? Natuurlijk is er ruim twee jaar corona geweest en heeft de inflatie flink huisgehouden, maar het is bijna niet meer leuk als je ziet wat er gevraagd wordt voor twee weken op een camping in Zuid-Europa. Toch boek je, omdat je lekker wilt ontspannen en alleen of samen met je gezin plezier wilt hebben. Het ligt in de lijn der verwachting dat vakanties niet goedkoper gaan worden. Daarom vind je in dit artikel handige tips & tricks om je vakantie een stukje voordeliger te krijgen. En daar kun je zelfs de komende vakantie al van profiteren.

Ga elektrisch rijden

Elektrisch rijden is goedkoper dan rijden in een auto op benzine, diesel of LPG. De aanschafprijs van elektrische wagens ligt weliswaar wat hoger, maar elektriciteit is een stuk goedkoper dan de traditionele brandstof. Nu is het wel zo dat je bij openbare laadstations meer tijd kwijt bent dan wanneer je de auto thuis laadt. Maar zelfs dan kom je nog goedkoper uit.

Er zijn meer financiële voordelen van elektrisch rijden. De kosten van het onderhoud zijn lager, omdat in een elektrische auto minder bewegende delen zitten. En je kunt de komende jaren nog profiteren van verschillende fiscale voordelen.

Blijf weg uit de toeristische gebieden

Het voordeel van met de (elektrische) auto op vakantie gaan is dat je op het vaste continent overal kunt komen. De hotspots aan de Italiaanse Riviera, de Côte d’Azur en de Spaanse Costa’s zijn hartstikke mooi, maar ook ontzettend duur. De plaatselijke middenstand weet maar al te goed dat er veel toeristen zijn, met als gevolg dat de prijzen torenhoog zijn.

Weet dat er veel meer mogelijkheden zijn. Als je van kamperen houdt, kun je een kleine camping in het binnenland zoeken. De rust is er ongeëvenaard en de kans is groot dat je door de eigenaren in de watten wordt gelegd. Je bent op zo’n kleine camping namelijk iemand, in plaats van een nummer.

Leef als een local

Wil je toch naar een hotspot en dit zo goedkoop mogelijk houden? Dan doe je er goed aan om te leven zoals de lokale bewoners. Dat betekent: boodschappen doen op de markt en bij de plaatselijke supermarkt, zelf koken en je eigen flesje wijn opentrekken, in plaats van een karaf op een terras te bestellen.

Het is een andere manier van vakantie vieren, maar zeker geen vervelende. Het strand, het zwembad en het vakantiegevoel zijn immers volop aanwezig. Het kost alleen wat meer moeite om je eten te bereiden, én wat minder geld.

Huisje ruilen

Het wordt steeds populairder om van woning te ruilen. Jij geeft je woning voor bijvoorbeeld twee weken aan degene van wie jij het huis gebruikt. Deze huizen kunnen overal staan, van het verlaten Franse platteland tot een appartement aan de Côte d’Azur. Een stuk goedkoper dan een vijfsterrenhotel en je hebt ook nog meer ruimte.