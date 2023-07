Heeft Lion’s Mane een positieve invloed op het geheugen?

Al eeuwenlang worden paddenstoelen gebruikt om de geestelijke gezondheid te bevorderen. Oude Chinese geschriften verwijzen bijvoorbeeld naar lion's mane als middel om ons brein scherp te houden. Maar is er wetenschappelijk bewijs voor de vermeende mentale boost van deze eeuwenoude kruidengeneeskunde?

Wat is Lion’s Mane?

Lion's Mane, ook wel bekend als de pruikzwam (Hericium erinaceus), groeit parasitair op bomen en is een prachtige verschijning. De blonde "haren" lijken inderdaad op de manen van een leeuw, vandaar de naam. In Japan staat deze paddenstoel bekend als "de priester van de bergen" vanwege zijn aanwezigheid in de mistige bergen van het binnenland, waar ook mystieke priesters hun toevlucht zoeken.

In de traditionele Oosterse geneeskunde staat Lion's Mane bekend om zijn positieve invloed op de geest. Maar zijn er wetenschappelijke aanwijzingen die de precieze werking van deze paddenstoel onderbouwen?

Lion’s Mane en de wetenschap

Wanneer we Lion's Mane analyseren, ontdekken we onder andere bèta-glucanen en polysachariden zoals hericenonen en erinacine. Deze stoffen stimuleren de zenuwgroeifactor (NGF) in zenuwcellen.

NGF is een eiwit dat een essentiële rol speelt bij de groei, overleving en differentiatie van zenuwcellen, ook wel neuronen genoemd. Het is van cruciaal belang voor het behoud en de regeneratie van het zenuwstelsel en kan helpen bij het herstellen van beschadigde of verouderde zenuwcellen.

Verschillende studies hebben aangetoond dat specifieke componenten in Lion's Mane, met name hericenonen en erinacine, de productie van NGF kunnen verhogen. Dit is met name van belang bij neurodegeneratieve aandoeningen zoals Alzheimer en Parkinson, waarbij er sprake is van progressief verlies van zenuwcellen. Onderzoek suggereert dat Lion's Mane-supplementen beschermende effecten kunnen hebben tegen deze aandoeningen door de NGF-signalering te bevorderen en zo de neurale schade te verminderen.

Op basis van de actieve bestanddelen wordt Lion's Mane ook gebruikt als nootropic, wat betekent dat het de concentratie en het geheugen kan bevorderen. Muizen die Lion's Mane consumeren, vertonen bijvoorbeeld een verhoogde interesse in nieuwe uitdagingen en hebben een verbeterd geheugen als het gaat om het herkennen van nieuwe dingen.

Voedingssupplementen met Lion’s Mane

Dankzij het werk van de Amerikaanse mycoloog Paul Stamets is Lion's Mane bekender geworden bij het grote publiek. Stamets stelt op basis van onderzoek dat het consumeren van Lion's Mane beschadigde cellen tussen de hersenen en het ruggenmerg kan regenereren. Door deze toegenomen bekendheid is de vraag naar hoogwaardige Lion's Mane-supplementen gegroeid. Tegenwoordig kun je Lion's Mane niet alleen vinden in de natuur, maar wordt het extract van deze zwam verwerkt tot een paddenstoelen supplement.

Bronnen (wanneer ze toegevoegd worden aan het artikel graag op NO-FOLLOW):