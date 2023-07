Neemt het online casino de casinowereld over?

Het zal je niet ontgaan zijn dat het sinds een tijdje mogelijk is om legaal online te gokken in Nederland. De Nederlandse Kansspelautoriteit (Ksa) heeft vergunningen verleend aan een aantal online casino´s. Die casino´s doen sindsdien hard hun best om nieuwe klanten te werven. Komen die klanten ook uit het fysieke casino? Of kunnen beide naast elkaar blijven bestaan? Lees verder en krijg antwoord op deze vragen.

Het online casino

Het online casino brengt alle spellen van het fysieke casino bij jou in huis. Na het openen van de website treed je een wereld vol gokkasten en tafelspelen binnen. Qua regels en werking is er eigenlijk niet veel veranderd, behalve dat alles nu op een scherm staat.

Om te kunnen spelen moet je jezelf bij het online casino eerst registreren. Dit kan alleen als je 18 jaar of ouder bent. Bovendien kun je niet ingeschreven staan in het Cruks (centraal register voor de uitsluiting van kansspelen). Om nieuwe klanten te trekken bieden de meeste online casino´s ook bonussen aan. Denk hierbij aan gratis spins zonder storten, dat zijn gratis speelbeurten op slotspellen die je krijgt zonder te hoeven storten. Na verificatie van je account kun je die claimen, vervolgens kun je gaan inzetten.

De verschillen

Gokken is uiteraard de belangrijkste activiteit in zowel het online als het fysieke casino, maar er zijn wel verschillen. Voor een fysiek casino hoef je bijvoorbeeld geen account aan te maken. Een belangrijk verschil is dat je voor het online casino het huis niet uit hoeft. We zetten de belangrijkste verschillen op een rijtje.

Fruitautomaten

Bij het online casino en het fysieke casino kun je onder andere op fruitmachines spelen. Die werken bij beide ongeveer hetzelfde. Je kiest het spel en het bedrag dat je in wil zetten, vervolgens druk je op de knop en de rollen beginnen te draaien.

Er is echter wel een groot verschil, en dat is het feit dat het online casino veel meer verschillende fruitmachines met extra mogelijkheden aanbiedt. In het fysieke casino vind je er tientallen, in het online casino honderden. De ontwikkelaars brengen bovendien continu nieuwe spellen uit.

Tafelspelen

Als het gaat om tafelspelen zoals blackjack, baccarat en poker lijkt het fysieke casino een voorsprong te hebben. De spanning en de gezelligheid die je ervaart aan de speeltafel lijkt moeilijk te evenaren. Maar de online casino´s doen wel hun best, de meeste hebben namelijk een live casino met streamingdienst. Als speler neem je plaats aan een digitale speeltafel en ziet op het scherm hoe een echte dealer het spel leidt. Om de ervaring nog interactiever te maken is het vaak mogelijk om te chatten met andere spelers en de dealer.

Wat zijn je winstkansen bij het online casino (Return to Player)

De Return to Player (RTP) is het gemiddelde deel van de inzetten dat terugvloeit naar de speler. Dit wordt ook wel aangeduid als RTP en weergegeven in percentages. Het wordt berekend op miljoenen spins of beurten op alle spellen waar ook gespeeld. Zet je € 10 in op een spel met 96% RTP dan zal er een theoretisch gemiddelde van € 9,60 terugvloeien. Dit zegt overigens niets over je persoonlijke winkans en is absoluut geen garantie dat je 96% van je inzet ontvangt.

Omdat fysieke casino´s meer kosten kwijt zijn aan personeel en de locatie is de RTP hier lager. Bij het enige casino met live spelbegeleiding in Nederland, moeten fruitmachines minimaal 80% uitkeren. En niet op miljoenen beurten zoals online, maar over 100.000 speelbeurten. In online casino´s ligt dat percentage meestal een stuk hoger tussen 93% en 99%. Als het gaat om de gemiddelde uitbetalingspercentages van speelautomaten heeft het online casino dus een streepje voor.

Veiligheid en betrouwbaarheid

Als je in een casino speelt dan is het als speler belangrijk dat je erop kunt rekenen dat het betrouwbaar is. Je wil er zeker van zijn dat je winsten ook daadwerkelijk uitbetaald krijgt dat een spel eerlijk verloopt en dat je geen slachtoffer van online oplichting wordt.

Het is begrijpelijk dat je het gevoel hebt dat dit bij een fysiek casino beter geregeld is. Omdat deze casino’s vaak al jaren bestaan, geeft dat een vertrouwd gevoel. Wil je de risico’s voor spelen in een online casino zo veel mogelijk beperken, kies dan voor een legaal casino. Deze casino’s moeten zich aan strenge eisen en regels houden om onder andere de consument te beschermen. Houdt bij het kiezen van een online casino rekening met het volgende:

Kies online casino met licentie van de Ksa.

Dankzij de Ksa vergunning is website verplicht beveiligd met een versleutelde SSL-verbinding.

Lees reviews om een goed beeld te krijgen van het casino. Let hierbij onder andere op de uitbetalingstermijn, klachtenafhandeling en betaalmethodes.

De toekomst van het casino

Wie af en toe een gokje waagt zal blij zijn met de mogelijkheid om legaal online te gokken. Het is fijn dat je de deur niet meer uit hoeft en veel keuze hebt. Desondanks denken we niet dat het fysieke casino zal verdwijnen. De gezelligheid en het sociale aspect maken van het fysieke casino een leuk avondje uit.