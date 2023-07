De autovakantie; Zo is het (wel) een feest!

Zo’n 20 jaar geleden was de autovakantie voor 90% van de mensen het uitgangspunt voor een vakantie. Bepakt en bezakt, soms zelfs met een aanhanger, ging men op pad. Naar een toeristische plek in eigen land of juist helemaal naar het zuiden van Frankrijk. Kinderen hadden op de achterbank nog geen iPads tot hun beschikking, en ook luisterboeken waren nog niet verkrijgbaar. Een krakende radio en zelfbedachte spelletjes, daar moesten we het mee doen. Vandaag de dag is de autovakantie minder populair en stappen veel vakantiegangers in het vliegtuig. Ook de trein en zelfs de fiets zijn in opkomst. Toch blijft een autovakantie een ontzettende aanrader, zeker met de luxe van vandaag de dag. Maar om ervoor te zorgen dat het echt een succes wordt is een goede voorbereiding aan te raden. Daarom hier de tips voor een succesvolle autovakantie!

De auto

Natuurlijk is de ene auto de andere niet. Wanneer je echt een lange rit gaat maken is het ook goed om rekening te houden met het comfort wat je auto biedt. Zeker met kinderen op de achterbank is een ruime auto aan te bevelen. Houd er ook rekening mee dat de wegen in het buitenland niet altijd zo goed zijn als in Nederland en dat tevens de hellingen nogal wat pittiger kunnen zijn. Een SUV verdient dan ook aanbeveling. Ook scheelt het in de kosten behoorlijk wanneer je gaat voor een elektrische auto. Het nadeel hiervan is dan wel weer dat je soms met een beperkte actieradius zit en lange laadtijd. Een hybride auto is dan ook de perfecte keuze voor de autovakantie.

Het entertainment

Of je nu met of zonder kinderen reist, een beetje entertainment komt op een gegeven moment iedere sfeer ten goede. Een rit van 12 uur zorgt er ook voor dat je op een gegeven moment wel bent uitgepraat. Met kinderen is het aan te raden niet alleen iPads mee te nemen, maar ook een aantal leuke luisterboeken te downloaden. Zelfs educatieve varianten zijn verkrijgbaar, niets gezelliger dan met zijn allen aandachtig luisteren naar een mooi verhaal. Geen met kinderen gevulde achterbank? Dan is het leuk om een luisterboek voor volwassenen te downloaden. Door deze samen te luisteren word je helemaal meegenomen in de spanning van het verhaal.

Eten en drinken

Ondanks airco’s en goed ontwikkelde auto’s ligt wagenziekte altijd op de loer. Probeer daarom eten en drinken in de auto ook een beetje te beperken. Nu is het eten langs de weg vaak duur en niet erg gezond. Bereid dan ook een gezellige picknick voor met lekkere eigen gemaakte gezonde hapjes. Een gezellig moment om even onderweg te stoppen, daarmee wordt ook de reis al onderdeel van de vakantie.

Kortom, een autovakantie is een groot feest wanneer je het goed voorbereid. Met een volgeladen auto -inclusief een koelbox voor een picknick onderweg- maak je de reis alleen al een feest. Laat de vakantie maar beginnen!