Klarna is winstgevend: gevolgen voor Nederlandse casino’s

Het aantal online aankopen in Nederland is de afgelopen jaren enorm gestegen. We gaven bijna 34 miljard euro uit aan online-producten en diensten. Dit resulteert in de verdringing van het traditionele shoppen, net zoals de kredietkaart of de bankpas. Het blijkt namelijk dat er een verschuiving plaatsvindt in onze betaalmethode. Betalen op krediet wordt steeds populairder en opent diverse deuren, ook voor een online casino. Nederland heeft hierdoor een extra betaalmethode gekregen.

Succes van Klarna

Klarna behoort tot de trend: ‘Buy Now Pay Later’ (BNPL). Een sterk groeiende markt die sinds 2000 behoorlijk aan de weg timmert. Dit systeem was eerder alleen bedoeld voor cosmeticaproducten, maar penetreert zich nu ook in alle andere branches.



De vraag is nu: ‘hoe heeft deze financiële aanbieder zich weten te ontwikkelen?’ De volgende kenmerken zijn typerend voor Klarna:



Aankopen worden door een BNPL systeem makkelijker aangekocht

Klarna berekent geen rente op producten of diensten

Er zijn geen transactiekosten

Dit verdienmodel wordt vooral door het middensegment gebruikt

Statistieken

De laatste drie jaar is de omzet van dit Zweedse bedrijf flink toegenomen. Het volgende overzicht geeft een impressie weer van de achterliggende data en partners.



Oprichting: 2005 Land: Zweden Bedenkers: Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth, Victor Jacobsson Branche:Financiën

Partners:



Woo Commerce

Mollie

Shopify

Adyen

Doordat dit Fintechbedrijf het BNPL systeem gebruikt, sluit het precies aan op een eenvoudig aankoopproces:



Vind ik een product leuk? ➞ Kan ik later betalen? ➞ Ik betaal later



Talloze consumenten vinden dit proces makkelijk, vertrouwd en hoeven geen andere websites te bezoeken om de dienst of het product te kopen. Eenvoud is hier key!



Wellicht vraag je jezelf nu af: ‘hoe verdienen ze eigenlijk?’ De kredietkaart industrie verliest jaarlijks 6% aan omzet. Dit zijn consumenten die de rekening niet meer afbetalen of failliete bedrijven.



Deze financiële aanbieder pakt het anders aan. Ze creëren omzet door een percentage van het verkoopproduct weg te nemen. Daarnaast verdienen ze ook rente op onafgeloste rekeningen.

Betalen met Klarna in het online casino

Het Fintech bedrijf komt in de Nederlandse casinobranche langzaam op gang. Met ander woorden, er zijn beperkte toepassingsmogelijkheden. Dit neemt niet weg dat deze betaalprovider binnenkort overal wordt ingezet. Zo zien we dat de Winners Casino Lounge's beoordelingen van Klarna casino sites alle voordelen tegenover andere betaalproviders toont.

Tips bij transacties

Net als bij andere online casinostortingen, kies je een betaalprovider. Met deze keus verricht je een storting en kun je eventueel ook een bonus activeren. De volgende aandachtspunten zijn niet alleen gericht op Klarna, maar ook op andere betaalopties. Ze zijn dus niet onbelangrijk in dit verband.



Het Fintech bedrijf is alleen bedoeld om geld te storten

In de termen en condities van het online casino worden alle minimale en maximale stortingen kenbaar gemaakt.

Er worden geen transactiekosten doorberekend aan de klant

De meeste bonussen zijn ook via dit nieuw betaalsysteem activeerbaar

Het spelaanbod blijft onveranderd

Via de mobiele telefoon kan iedere gebruiker inloggen en zo mogelijk ook deze nieuwe betaalprovider toepassen

Ons eindoordeel

De Zweedse onderneming heeft het laatste kwartaal winst geboekt. Dit is opvallend, aangezien de meeste inkomsten uit afbetalingen worden gegenereerd. Desalniettemin, legale online casino nederland profiteren van deze aanvulling en snijden daarmee een nieuwe doelgroep aan. Het zal dan ook niet meer lang duren voordat andere concurrenten deze betaaloptie in hun portfolio toevoegen.