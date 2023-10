AENO: kunst van het dagelijks leven

Moderne gadgets hebben de moeilijke taak om niet alleen te voldoen aan de behoefte van de gebruiker aan nieuwe technologieën, maar ook aan esthetiek. Of het nu een stofzuiger of een blender is, alles in deze apparaten moet voldoen aan de eisen van de gebruiker, maar ook aan de behoeften en de toestand van het milieu: minder energie verbruiken voor vertrouwde taken, langer werken en uitgeputte hulpbronnen verstandig gebruiken. Slechts weinigen kunnen echt functionele apparaten maken die voldoen aan de uitdagingen van deze tijd en een stijlvol design hebben.

AENO is gemaakt door zulke idealisten. Maar naast het streven om een high-tech en esthetisch aantrekkelijk product te maken, worden ze geleid door een eenvoudig verlangen - het vervullen van dromen. Dromen van avonden zonder routinetaken, perfecte diners voor het hele gezin, schone lucht en delicate zorg voor eigendommen.

Deze combinatie wordt belichaamd door de AENO productlijn, die bestaat uit innovatieve slimme kachels, stoommoppen, staande stofzuigers en robotstofzuigers, stomers, blenders, slimme keukenweegschalen, ovens, waterkokers, elektrische grills, tandenborstels, luchtreinigers. Al deze producten zijn verzameld in één woning en alleen al door hun aanwezigheid transformeren ze de ruimte. Ze veranderen het wereldbeeld van de eigenaar. Laten we eens kijken naar een paar apparaten, de leiders van het assortiment.

AENO Premium Eco Slimme verwarmer

De AENO Premium Eco Slimme Verwarmer is een geavanceerde verwarmer gecombineerde infrarood- en convectietechnologie met geavanceerde connectiviteit. Het is bekroond met de prestigieuze Red Dot Award: Product Design in twee categorieën – Verwarming en Airconditioning Technologie en Slim Product – voor uitstekend ontwerp, hoge kwaliteit en innovatie in thuisverwarming.

AENO Premium Eco Slimme Verwarmer zorgt voor gerichte, plaatselijke verwarming van objecten zonder energie te verspillen aan het verwarmen van de omringende ruimte. De energiebesparende infraroodtechnologie maakt de AENO verwarmer zuiniger dan de meeste traditionele verwarmingssystemen, waardoor de verwarmingskosten tot wel 50% lager uitvallen.

AENO speelt in op de toenemende vraag van interieurontwerpers en consumenten naar een minimalistische benadering. Het ultradunne paneel van gehard glas van de AENO Premium Eco Smart Verwarmer kan zowel onzichtbaar als het belangrijkste accent in een interieur zijn. Gebruikers kunnen het apparaat op elke gewenste manier installeren – op de vloer, aan de muur of onder het plafond.

Er zit maar één knop op de verwarming, wat het paneel zo minimalistisch maakt. Intelligente bedieningsopties zijn beschikbaar op de mobiele app, waarmee gebruikers schema’s kunnen instellen, de temperatuur kunnen aanpassen en het energieverbruik continue kunnen controleren.

AENO robotstofzuiger RC4S

De robotstofzuiger RC4S verandert het idee van huishoudelijk schoonmaken dankzij zijn geavanceerde mogelijkheden. Dit slimme apparaat reinigt tegelijkertijd droog en nat om vlekkeloze en sprankelende vloeren te garanderen. De robotstofzuiger RC4S omzeilt obstakels en maakt grondig schoon dankzij 20 sensoren en kaarttechnologie. Gebruikers kunnen kamers op de kaart indelen of combineren, schoonmaakschema's beheren en virtuele muren gebruiken voor gespecialiseerde schoonmaak via de AENO-app, die slimme bediening via Wi-Fi biedt. En schoonmaken kan ook worden gestart met behulp van de stembedieningsfunctie.

De robotstofzuiger RC4S zorgt met zijn zuigkracht van 4000Pa voor een brandschone thuisomgeving. De automatische stofzakreinigingsfunctie houdt je handen schoon en met één stofzak kun je tot 40 keer schoonmaken. De robotstofzuiger RC4S heeft een groot aantal functies en een 2-in-1 stof- en waterreservoir.

AENO blender-soepmaker TB3

De blender-soepmaker TB3 verandert de manier waarop je denkt over hakken en koken en tilt je maaltijden naar een hoger niveau. De blender TB3 heeft verschillende mengprogramma's en temperatuurinstellingen voor het maken van soepen, smoothies en babyvoeding. Met de kookmodus kun je soepen maken zonder fornuis, met een minimum aan tijd en een minimum aan keukengerei. Selecteer gewoon het gewenste programma en de blender past automatisch de snelheid en duur aan. De blender is uitgerust met een ruime eco-beker van 1,75 liter van hittebestendig glas voor veilig en efficiënt koken.

Een van de opvallende functies van de blender TB3 is de timer voor uitgestelde start. Met deze functie kun je de exacte tijd instellen waarop je maaltijd gekookt moet worden, wat flexibiliteit en