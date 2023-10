Trends betaalmogelijkheden webshops

Het consumentengedrag verandert, en dat is merkbaar in onze omgeving. Vooral jongeren geven de voorkeur aan online winkelen boven een bezoek aan fysieke winkels. Daarnaast hebben steeds meer winkelcentra te maken met leegstand, wat niet verrassend is gezien de decennialange groei van online winkelen.

Dit jaar hebben we zelfs een belangrijk keerpunt bereikt: er zijn nu meer webshops dan fysieke winkels in Nederland. Als het gaat om de betaalmethoden die we in al die webshops gebruiken, vallen er enkele opvallende trends op te merken. Hieronder vind je meer informatie.

iDEAL: het meest bekend en gebruikt

iDEAL is de meest gebruikte betaalmethode bij online aankopen. Maar liefst zeventig procent van alle betalingen aan webshops verloopt via dit betaalplatform. iDEAL bestaat inmiddels al bijna twintig jaar en was bij de lancering een behoorlijk vooruitstrevend initiatief. Weinig andere landen hebben een dergelijk uitgebreid betaalsysteem dat wordt ondersteund door de meeste banken. De kwaliteit van iDEAL blijkt ook uit het feit dat het European Payments Initiative dit systeem heeft overgenomen. Het doel van dit initiatief is om iDEAL als basis te gebruiken voor een compleet en grensoverschrijdend Europees betaalplatform.

Creditcard: vooral handig voor buitenlandse webshops

Bovendien bieden veel webshops de mogelijkheid om met creditcard te betalen. Nederlanders maken relatief weinig gebruik van creditcards, zoals Visa, Mastercard of Bunq, in vergelijking met mensen in andere landen. Dit is wellicht vanwege het succes van iDEAL.

Niettemin biedt het bepaalde voordelen, zoals mogelijke aankoopbescherming. Vooral mensen die regelmatig aankopen doen bij buitenlandse webshops kunnen eigenlijk niet zonder een creditcard. In de afgelopen jaren zijn met name prepaid creditcards, zoals die van N26, populairder geworden. Hiermee kun je veilig online betalen zonder dat er een BKR-toetsing plaatsvindt. Wil je hier meer over weten? Klik dan hier.

Achteraf betalen of betalen in termijnen in opkomst

Wehkamp was een van de eerste webshops met de optie tot achteraf betalen. Deze keuze had aanvankelijk echter geen al te best imago. Deze betaaloptie leek mensen aan te moedigen geld uit te geven dat ze niet hadden, en bovendien werd in het begin niet duidelijk gecommuniceerd dat het om een consumptief krediet met hoge rente ging.

Tegenwoordig zijn webwinkels verplicht om op zijn minst een betaalmethode aan te bieden waarbij je minimaal de helft van het bedrag achteraf kunt betalen. Denk aan betaalplatforms zoals Klarna en Riverty/AfterPay, die achteraf betalen of betalen in termijnen zonder hoge extra kosten aanbieden. Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld de helft van de mensen eerder geneigd is een aankoop te doen als een van deze opties beschikbaar is. Onder jongvolwassenen tot dertig jaar ligt dit percentage zelfs nog veel hoger. Hoewel de meeste Nederlanders nog steeds de voorkeur geven aan sparen voor grote aankopen, kunnen alternatieve betaalmethoden net wat meer financiële flexibiliteit bieden.

Toenemende populariteit van Apple en Google Pay

Tot slot is het ook vermeldenswaardig dat steeds meer webwinkels de mogelijkheid bieden om te betalen via Apple Pay of Google Pay. Hoewel deze betaalopties momenteel vooral bij pintransacties worden gebruikt, is het mogelijk dat ze in de toekomst aanzienlijk vaker worden gebruikt bij online aankopen.