Letsel door een overtreding, is er iemand aansprakelijk?

Een verkeersongeval, ongeval op het werk of een hondenbeet. Het zijn bekende voorbeelden van ongelukken waarbij je letsel op kun lopen. Maar wat nu als het helemaal mis gaat tijdens een voetbalwedstrijd en je ernstig en zelfs blijvend letsel aan een overtreding overhoudt? Wie is er dan aansprakelijk voor de letselschade?

Niels Kokmeijer

Vooral de iets oudere lezer kent vast Niels kommeijer nog wel. Deze voetballer moest zijn carrière beëindigen als gevolg van ernstig en blijvend letsel opgelopen tijdens een voetbalwedstrijd. De overtreding van de tegenstander was hard en roekeloos. Zonder dat deze persoon de opzet had om ernstig letsel toe te brengen aan Niels Kokmeijer, had zijn overtreding wel dit effect.

De vraag is echter, was de tegenstander nu ook aansprakelijk voor de schade die Niels Kokmeijer opliep? Deze schade was enorm. Niels Kokmeijer moest per direct zijn carrière als profvoetballen beëindigen. Toen zijn contract afliep had hij dus geen inkomsten meer uit het voetballen. Omdat voetballers in de regel goed verdienen, was er een aanzienlijke schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid.

In deze specifieke zaak is het zelfs tot een strafzaak tegen de tegenstander gekomen. Deze persoon werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Daarnaast is er een letselschadevergoeding betaald vanwege het gederfde inkomen en de medische kosten van Niels Kokmeijer.

Betekent dit nu dat als je letsel aan een overtreding tijdens het voetbal oploopt, je altijd recht op schadevergoeding hebt? Het antwoord is nee!

Aansprakelijkheid bij sport- en spelsituaties

Een overtreding tijdens een voetbalwedstrijd hoort tot een zogenaamde sport- en spelsituatie. Er geldt dan een verhoogde drempel voor aansprakelijkheid. Hoe zit dit dan precies?

Of iemand aansprakelijk is voor aan een ander toegebrachte schade is in de wet geregeld en wel in artikel 6:162. Dit wetsartikel gaat over de onrechtmatige daad.

Een onrechtmatige daar is op grond van artikel 6:162 BW: Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Of iets een onrechtmatige daar is, hangt af van een aantal factoren, de Kelderluikfactoren genaamd. Deze zijn:

Hoe waarschijnlijk is het dat de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid niet in acht zullen worden genomen?

Hoe groot is de kans dat daaruit ongevallen ontstaan?

Hoe ernstig kunnen de gevolgen zijn?

Hoe bezwaarlijk is het om veiligheidsmaatregelen te nemen?

Normaliter zou je zeggen dat een onbesuisde overtreding dan een onrechtmatige daad en aansprakelijkheid oplevert. De Hoge Raad heeft echter uitgemaakt dat er bij sport- en spelsituaties een verhoogde drempel bestaat. Dit omdat je zelf aan de voetbalwedstrijd hebt meegedaan. Dit betekent dat alleen als het om een heel zware overtreding gaat, er sprake is van aansprakelijkheid.

Houdt er dus rekening mee dat letselschade als gevolg van een voetbalwedstrijd in de regel voor eigen rekening komt!