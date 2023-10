Ga je binnenkort aan het werk bij de gemeente?

Heb je een HBO-opleiding afgerond en gaat je carrière nu echt beginnen? Ga je werken bij de gemeente of ben je al begonnen als junior? Dan is het verstandig om nog een extra opleiding te doen. Zeker wanneer je werkt op het gebied van financiën binnen de gemeente is een extra opleiding geen overbodige luxe. Kies dan voor een opleiding FILOK. Ben je een ervaren adviseur in het sociale domein? Dan is het, zo na een jaar of drie, slim om nog een extra opleiding strategisch adviseur te volgen.

Wat is een opleiding FILOK?

FILOK is dé opleiding die onmisbaar is voor iedere gemeentelijke (financiële) beleidsmedewerker. Je leert tijdens deze opleiding hoe de gemeente precies werkt en in welke fase van een project er input vanuit de financiële afdeling wordt verwacht. Ook leer je precies wat je moet doen om deze input op de juiste manier te geven. Je leert ook hoe deze input eruit moet zien en wat er niet mag ontbreken. Je leert ook risico’s inschatten en rapporten op de correcte wijze op te stellen. Dit kun je doen doordat jouw financiële kennis en je kennis van de wetten en regelgeving binnen de lokale overheid actueel is. Het is dus ook belangrijk om deze kennis up to date te houden.

Wat leer je tijdens de opleiding tot strategisch adviseur?

Een strategisch adviseur is een adviseur die verder denkt dan zijn eigen vakgebied. Iemand die de verschillende onderdelen van een gemeente met elkaar weet te combineren en voor- en nadelen van vraagstukken weet te onderbouwen. Een opleiding van 7 maanden lijkt misschien heftig, maar deze is zeker de moeite waard. Je leert niet alleen van de docent, maar omdat de lessen klassikaal worden gegeven kun je ook veel leren van je klasgenoten. Door te luisteren naar anderen, leer je andere opvattingen en inzichten waarderen en naar waarde te schatten. Je hoeft nooit ver te reizen voor deze opleiding, deze wordt namelijk op verschillende plaatsen in Nederland aangeboden.

Leren én werken?

Het kan heel zwaar zijn om naast je baan een opleiding te volgen. Maar het kan je zoveel brengen. Jij ontwikkelt je sneller dan je collega’s en zult (dus) ook sneller carrière maken. Het kan ook zijn dat jij de uitdaging nodig hebt. De combinatie leren en werken kan heel veel voldoening geven. Je kunt direct je nieuwe kennis in de praktijk brengen en met verrassende nieuwe inzichten komen.