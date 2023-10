IJsblok stort van vliegtuig op schuur in Loon op Zand

11 oktober werden twee bewoners van Loon op Zand, gelegen in Noord-Brabant, abrupt opgeschrikt door de inslag van een massief ijsblok op het dak van hun schuur. De herkomst van dit ijsblok kan vrijwel zeker worden toegeschreven aan een passerend vliegtuig.

Het incident voltrok zich omstreeks 07.30 uur toen het ijsblok met een indrukwekkende kracht neerdaalde en een aanzienlijke deuk in het dak veroorzaakte. "Het leek bijna alsof er een instorting plaatsvond," aldus Monique Schoenmakers in een gesprek met Omroep Brabant. "Een deel van het dak bleek beschadigd te zijn. Zelfs in de onderliggende spaanplaat vonden we een opening," voegde ze eraan toe.

Wonderwel intact dak

Het dak bleef wonderwel intact ondanks de impact van het vallende ijsblok en dit kan worden toegeschreven aan het gebruik van hoogwaardige en duurzame materialen, met name sandwichpanelen van SAB profiel die werden gebruikt bij de bouw van de schuur. Deze panelen zijn samengesteld uit verschillende lagen van materialen die zijn ontworpen om bestand te zijn tegen extreme omstandigheden.

De duurzaamheid van de sandwichpanelen begint met hun kern, die meestal bestaat uit isolatiemateriaal dat niet alleen thermische isolatie biedt, maar ook structurele integriteit. Dit isolatiemateriaal is vaak vervaardigd met moderne technologieën die het bestand maken tegen druk en schokken.

Bovendien worden deze panelen meestal afgedekt met sterke en weerbestendige buitenlagen, waardoor ze bestand zijn tegen de elementen en schade zoals die veroorzaakt door vallend ijs. Hierdoor wordt het dak van de schuur beschermd tegen dergelijke onverwachte incidenten.

Vallend ijs uit vliegtuigen komt vaker voor

Incidenten waarbij ijs van vliegtuigen neerstort in bewoond gebied doen zich enkele malen per jaar voor. Dit kan gebeuren wanneer de luchttemperatuur stijgt of wanneer het landingsgestel wordt uitgeklapt.

In 2010 werd een man in Zwolle getroffen door een brok blauw ijs dat zijn voorruit doorboorde. Dit werd vermoedelijk veroorzaakt door een lek in de afdichting van de spoeltank van een passerend vliegtuig.

Bij vrijwel alle bekende gevallen in Nederland vond het incident plaats onder de gebruikelijke vliegroutes, zo verklaart sterrenkundige Theo Jurriens van de Rijksuniversiteit Groningen.

"Soms zien we hier wel vier tot vijf vliegtuigen per uur passeren. Stel je voor dat je geraakt wordt door zo'n ijsklomp; dan is het onmogelijk om het na te vertellen," merkt Schoenmakers op.

Voor zover bekend is er in Nederland nog nooit iemand gewond geraakt door vallend ijs afkomstig van een vliegtuig. Het is echter onduidelijk of het ijsblok afkomstig is van een vlucht van het nabijgelegen Eindhoven Airport. "Het is voor ons onmogelijk om exact te achterhalen wat er is gebeurd. Voor zover wij weten, beschikken we over geen enkele informatie hieromtrent."

Hoe is het mogelijk dat ijs uit vliegtuigen valt?

IJs valt uit vliegtuigen als gevolg van verschillende factoren, waaronder temperatuurveranderingen en condensatie. Tijdens de vlucht kan vochtige lucht zich aan vliegtuigoppervlakken hechten. Bij koudere temperaturen kan dit vocht bevriezen en zich ophopen als ijs. Wanneer het vliegtuig zich in een warmer luchtniveau begeeft of bij het uitklappen van het landingsgestel, kan dit vastgehechte ijs losraken en naar beneden vallen.

Dit fenomeen wordt vaak gezien in gebieden onder vliegroutes en kan leiden tot schade en gevaren voor bewoners en eigendommen. Luchtvaartautoriteiten en luchtvaartmaatschappijen nemen maatregelen om deze incidenten te minimaliseren en de veiligheid te waarborgen.

Andere objecten die uit vliegtuigen kunnen vallen

Naast het recente incident in Loon op Zand, waarbij een ijsblok op een schuur viel, zijn er wereldwijd andere objecten uit vliegtuigen gemeld. Deze incidenten benadrukken de noodzaak van bewustwording en veiligheidsmaatregelen.

In verschillende landen zijn vogelaanvaringen met vliegtuigen een veelvoorkomend probleem. Deze aanvaringen kunnen leiden tot motorschade en andere complicaties tijdens de vlucht.

Tijdens hevige onweersbuien vallen grote hagelstenen uit de lucht, wat zowel vliegtuigen als bewoonde gebieden in gevaar kan brengen.

Zeldzame gevallen omvatten onderdelen van vliegtuigen die tijdens de vlucht zijn afgevallen en incidenten waarbij ijsluchtschakelaars, gereedschappen en verpakkingsmateriaal uit vliegtuigen vielen.

Hoewel deze incidenten sporadisch zijn, benadrukken ze de voortdurende inspanningen van de luchtvaartindustrie om de veiligheid te waarborgen. Bewoners onder vliegroutes wordt geadviseerd alert te zijn op mogelijke gevaren en veiligheidsrichtlijnen te volgen. De veiligheid van zowel de luchtvaart als de gemeenschap blijft een topprioriteit.