Wat zijn de trends in webhosting?

Webhosting is al meer dan tien jaar hetzelfde, maar de industrie verandert voortdurend. Gelukkig gaat het niet langer alleen om wie de meeste opslagruimte en dataverkeer kan aanbieden. Er zijn namelijk een aantal belangrijke trends gaande die handig zijn om te weten. Benieuwd naar de trends op het gebied van webhosting? Lees verder!

Groene hosting

Groene webhosting staat bovenaan de lijst van trends. We hechten massaal meer waarde aan het milieu, en ook de webhosting industrie moet hier verantwoordelijkheid in nemen. Het internet en alle bijbehorende systemen zijn namelijk verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde broeikasgasuitstoot. Wist je dat dit gelijk staat aan de uitstoot van de luchtvaartindustrie? Om die reden investeren steeds meer hostingbedrijven in milieuvriendelijke oplossingen om de CO2 uitstoot te verminderen.

Managed webhosting

Managed webhosting is sinds de pandemie in opkomst. Deze diensten zijn handig voor mensen die voor het eerst beginnen met een website en niet echt technisch onderlegd zijn. Bij managed webhosting neemt het hostingbedrijf alle technische taken over, zoals het maken van back-ups, zorgen voor beveiliging, verbeteren van de snelheid en het bijwerken van het systeem. Hierdoor kunnen gebruikers zich gewoon richten op het maken van hun website in plaats van alle technische en beveiligingszaken.

Hybride hosting

Hybride hosting is eigenlijk een slimme mix van dedicated hosting en cloudhosting. Het is een flexibele en schaalbare oplossing voor bedrijven waarbij ze gebruik kunnen maken van verschillende soorten hosting. Hierdoor hebben ze de vrijheid om hun hostingomgeving aan te passen, de prestaties te verbeteren en hun middelen efficiënt in te zetten. Zo combineer je het beste van beide werelden!

Serverloze hosting

Serverloze hosting is een nieuwe trend waarbij de hostingprovider zorgt voor de technische kant van de server. Ontwikkelaars kunnen zich concentreren op het schrijven en gebruiken van hun code. In dit systeem reageren applicaties op bepaalde gebeurtenissen. Ze hoeven dus niet voortdurend actief te zijn. Op deze manier werken applicaties efficiënter en flexibeler. Ontwikkelaars hoeven zich niet bezig te houden met serverbeheer.

Datacenters nemen af

Het aantal datacenters wereldwijd neemt af, zelfs al groeit de behoefte aan hostingdiensten. Hoe kan dat? Steeds minder bedrijven bouwen hun eigen datacenters, omdat de cloud simpelweg flexibeler, veiliger en sneller is.

Zelf websites bouwen wordt steeds populairder

Platforms waarbij je zelf een website kunt bouwen winnen aan populariteit. Met handige tools, zoals WordPress, kunnen ondernemers snel en gemakkelijk aantrekkelijke websites maken. Je kunt gewoon een template kiezen en vanuit een visuele “websitebuilder” een website bouwen. Je hebt hier dus vrij weinig technische kennis of design skills voor nodig.

AI in opkomst

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) brengt nieuwe kansen met zich mee in de webhosting industrie. AI kan de prestaties van servers verbeteren door middel van voorspellende analyse. Daarnaast kan AI datacenters ondersteunen en daarbij het beheer van de koelsystemen regelen en beveiligingsrisico’s verminderen. Er zijn dus een heleboel trends en ontwikkelingen gaande in de webhosting industrie. Was jij er al van op de hoogte?