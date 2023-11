In welke sectoren vind je momenteel de meest ondergewaardeerde beleggingskansen voor het komende jaar?

In de wereld van financiële markten is het vinden van ondergewaardeerde aandelen een kunst op zich. Deze aandelen hebben het potentieel om in waarde te stijgen, zelfs wanneer de bredere markten volatiel zijn. In dit artikel zullen we drie van dergelijke ondergewaardeerde aandelen onder de loep nemen die in de komende maanden mogelijk in waarde zullen toenemen. Het is belangrijk op te merken dat deze opkomende kansen vaak worden aangewakkerd door beleggers die hun aandacht richten op opkomende trends, zoals kunstmatige intelligentie (AI), terwijl bedrijven in andere sectoren met sterke fundamentals soms over het hoofd worden gezien. Hoewel we fan zijn van ETF beleggen, zijn onderstaande kansen de moeite waard om onderzoek naar te doen.

JPMorgan Chase & Co. (JPM)

JPMorgan Chase & Co. is een van 's werelds grootste banken en financiële dienstverleningsbedrijven, met bijna $3,9 biljoen aan activa. In de eerste maanden van 2023 werden enkele bankfaillissementen waargenomen, wat druk uitoefende op de financiële sector. Begin mei trad JPMorgan op om First Republic Bank over te nemen nadat het failliet was gegaan en was overgenomen door de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Analist Kenneth Leon benadrukt dat de $92 miljard aan deposito's en $30 miljard aan effecten die JPMorgan verkreeg in de deal met First Republic, schone en hoogwaardige activa zijn. Volgens CFRA is JPM een koopwaardige belegging met een koersdoel van $175, terwijl de koers op 13 september op $146,41 stond.

Chevron Corp. (CVX)

Chevron Corp. is een wereldwijd opererend oliebedrijf met activiteiten op het gebied van exploratie en productie, raffinage en marketing, en petrochemie. Analist Stewart Glickman benadrukt dat Chevron's overname van PDC Energy in augustus aantrekkelijk geprijsd was en naar verwachting de bewezen reserves van het bedrijf met ongeveer 10% zal vergroten. Hij wijst op groeikansen voor Chevron, zoals Australisch vloeibaar aardgas, diepzeewerkzaamheden in de Golf van Mexico en productie in zowel het DJ Basin als het Permian Basin. Bovendien voorspelt Glickman dat Chevron op de lange termijn zal uitbreiden in koolstofarme en hernieuwbare energie. CFRA beoordeelt CVX als een koopwaardige belegging en stelt een koersdoel van $180 voor, terwijl de koers op 13 september op $166,20 stond.

Merck & Co. Inc. (MRK)

Merck & Co. Inc. is een van 's werelds grootste farmaceutische bedrijven. In het tweede kwartaal rapporteerde Merck een jaarlijkse omzetgroei van 3%, inclusief een groei van 19% in de verkoop van het toonaangevende kankermedicijn Keytruda. Ook de verkoop van Merck's HPV-vaccin Gardasil steeg met 47%. Analist Sel Hardy merkt op dat de tweede helft van 2023 waarschijnlijk uitdagend zal zijn voor Merck, maar dat het bedrijf vanaf 2024 beter gepositioneerd zal zijn voor groei. Hardy verwacht dat de recente overname van Prometheus Bioscience volgend jaar een positieve invloed zal hebben op de cijfers van Merck. CFRA heeft een "koop" aanbeveling en een koersdoel van $124 voor MRK-aandelen, die op 13 september op $107,81 stonden.

Maar we hebben nog een extra tip voor de liefhebbers:

Cisco Systems Inc. (CSCO)

Cisco Systems is gespecialiseerd in netwerken, beveiliging, samenwerking, cloud computing en andere technologieën. Analist Keith Snyder geeft aan dat Cisco momenteel te maken heeft met kortetermijnuitdagingen, waaronder componententekorten, die de omzetgroei van het bedrijf zullen beïnvloeden. Desalniettemin stelt hij dat de Wi-Fi 6-upgradecyclus en voortdurende implementaties van 5G-cores blijvende drijfveren zullen zijn voor Cisco op de lange termijn. De groei in bandbreedteverbruik en de toename van oplossingen voor datacenters zouden ook groeikatalysatoren voor Cisco moeten zijn. Snyder voorspelt een omzetgroei van 1,6% in het fiscale jaar 2024 en 2,7% groei in 2025. CFRA beoordeelt CSCO als een koopwaardige belegging en stelt een koersdoel van $60 voor, terwijl de koers op 13 september op $56,28 stond. Het kan dus lonend zijn om Cisco in de gaten te houden, gezien de langetermijnkansen die het biedt, ondanks enkele kortetermijnuitdagingen.

Voor nog meer tips hebben we Maxim Munturov, van het beleggersplatform Freedom24 gevraagd. Maxim Manturov, Hoofd Beleggingsonderzoek bij Freedom Finance Europe, stelt de volgende ondergewaardeerde aandelen voor om in te investeren:

Meta Platforms, Inc. (META) met een potentieel rendement van 15% is een pionier in de social media- en technologie-industrie, bekend om zijn vlaggenschipproducten zoals Facebook, Instagram en WhatsApp. Met een grote gebruikersbasis, geavanceerde technologie en aanzienlijke investeringen in augmented en virtual reality (AR/VR), staat Meta aan de voorhoede van het vormgeven van de toekomst van het internet en menselijke interactie.

Alphabet Inc. (GOOGL) met een potentieel rendement van 11% blijft een dominante kracht in de digitale wereld, met een breed scala aan producten en diensten die van invloed zijn op hoe mensen informatie verkrijgen, communiceren en interageren met technologie. Google, Search, Android, YouTube en Google Cloud behoren tot de bekendste en meest gebruikte platforms. Alphabet's toewijding aan innovatie, op data gebaseerde besluitvorming en de acceptatie van nieuwe technologieën maken het tot een sleutelspeler in het vormgeven van de toekomst van de internet- en technologie-industrie.

Microsoft Corporation (MSFT) met een potentieel rendement van 20% heeft in de afgelopen jaren zijn reikwijdte uitgebreid om cloud computing via Azure, zijn cloudplatform, op te nemen, en heeft geïnvesteerd in kunstmatige intelligentie (AI), gaming (met Xbox), cybersecurity en zakelijke softwareoplossingen zoals Microsoft Dynamics. Microsoft's wereldwijde bereik, innovatie en toewijding aan technologie maken Microsoft tot een hoeksteen van de huidige technologie-industrie, met een sterke invloed op softwareontwikkeling, cloud computing en digitale transformatie in verschillende sectoren.

Conclusie

Het identificeren van ondergewaardeerde kansen in de markt kan een lucratieve strategie zijn voor beleggers die geduld hebben en geloven in de langetermijnvooruitzichten van specifieke sectoren. Terwijl de aandacht van beleggers vaak wordt getrokken door opkomende trends, zoals kunstmatige intelligentie, mogen bedrijven in andere sectoren met sterke fundamentals niet over het hoofd worden gezien. Het is belangrijk om grondig onderzoek te doen en de financiële gezondheid en groeipotentieel van een bedrijf te evalueren voordat u investeringsbeslissingen neemt. Met de juiste aanpak kunnen beleggers profiteren van ondergewaardeerde kansen en hun portefeuilles versterken voor de toekomst.