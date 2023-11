Waarom zijn Rolex-horloges nu nog duurder?

De dramatische stijging van de prijzen van luxe horloges is duidelijk geworden voor elke kritische horlogekoper op deze planeet, maar het is nog steeds moeilijk om precies aan te wijzen waarom en hoe de zaken zo drastisch zijn veranderd.



Rolex is niet zomaar een horlogemerk, het is een horlogelegende. Ze worden geassocieerd met elegantie, prestige, hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Maar achter deze kwaliteiten schuilt de prijs, die kan oplopen tot enkele tienduizenden dollars. Elk Rolex-horloge ondergaat strenge kwaliteitscontrole en grondige tests.



Het merkimago speelt ook een grote rol bij het vormgeven van de prijs van een Rolex-horloge. In de decennia van zijn geschiedenis is Rolex een symbool geworden van luxe en welvaart. Veel beroemdheden en CEO's van grote bedrijven dragen deze horloges, wat alleen maar het status en de exclusiviteit van het merk benadrukt.

Waarom zijn gebruikte Rolex-horloges duurder dan nieuwe modellen?

In theorie daalt de waarde van een luxe item onmiddellijk wanneer je het uit de winkel haalt. Dus waarom kosten sommige gebruikte Rolex horloges nog steeds meer dan nieuwe modellen in de winkel? Dit is grotendeels te wijten aan de ongeëvenaarde vraag naar Rolex-horloges. Met talloze verzamelaars die staan te popelen om de nieuwste en beste modellen van het merk te bemachtigen, zijn stukken bekend om op de gebruikte markt te worden verkocht voor prijzen die vele malen hoger zijn dan de winkelprijzen..



Op dezelfde manier worden vintage Rolex-horloges niet langer geproduceerd, dus exemplaren in gewilde staat zijn zeldzaam. Na verloop van tijd heeft de schaarste van stopgezette modellen sterk bijgedragen aan de toename van hun waarde.

Waarom Rolexes steeds duurder worden

Rolex is een merk dat al meer dan honderd jaar wordt geassocieerd met hoge kwaliteit en prestige. De prijzen van deze horloges zijn vrij rechtvaardig gezien hun reputatie en betrouwbaarheid. Maar wat maakt deze horloges nog meer zo duur?



Prestige. Rolex is een naam, het is status. En je kunt de directeur van een groot bedrijf geen horloge van een inheems kolkhoz geven. Het merk zelf heeft zich gevestigd als een symbool van betrouwbaarheid en stabiliteit: als je een duur horloge cadeau geeft, kun je er zeker van zijn dat het niet voor een zeer lange tijd gerepareerd zal worden.

Speciaal staal. Er zijn verschillende soorten roestvrij staal, en de meeste polshorloges zijn gemaakt van 316L. Rolexes (en alleen Rolexes) zijn gemaakt van 904L staal, dat meer bestand is tegen corrosie en roest, en veel zwaarder is in gewicht. 904L staal is duurzamer, maar het is ook kostbaarder om de onderdelen te produceren. Rolex-staal ziet er volledig anders uit na het polijsten!

Vakmanschap. Alle Rolex uurwerken worden met de hand geassembleerd. Handwerk is berucht duur. Daarom werkt de fabriek met specialisten van de hoogste kwalificaties: fouten worden niet getolereerd. Waarom geen robots? Omdat sommige van de eisen van het bedrijf niet kunnen worden vervuld door een robot zonder menselijk toezicht, problematische gebieden worden beter gedetecteerd door het menselijk oog, zoals keer op keer is bewezen.

Bewezen kwaliteit. Horloge-uurwerken doorlopen slechts 3 stadia van testen alleen in de fabriek. Ze worden vervolgens naar het COSC (Zwitsers Testinstituut) gestuurd voor chronometercertificering. Na terugkeer van het instituut en nadat ze in een kast zijn geplaatst, ondergaat het horloge nog een reeks tests door Rolex om slijtage in verschillende situaties te moduleren, en pas dan wordt het te koop aangeboden. Rolex heeft volledig vertrouwen in de kwaliteit van hun horloges, en dat geldt ook voor de koper.

Waterbestendigheid. Bovendien is de waterbestendigheid van hoog niveau: het horloge wordt niet alleen getest op luchtdruk, maar ook op een complexe test met onderdompeling in speciale buizen, verwarming en het aanbrengen van een druppel koud water op het glas (in geval van drukverlies in de behuizing, zal condensatie onder het deksel verschijnen). Samen met COMEX heeft Rolex een uniek systeem ontwikkeld voor het testen van horloges om een waterbestendigheid van 12.000 meter te bereiken.

Edelmetalen en stenen. De hoogste kwaliteit. Het goud en platina voor de horloges worden gesmolten in de horlogefabriek, waardoor de horloges er prachtig uitzien en niet-professionele horlogemakers ze niet mogen produceren. De edelstenen worden zorgvuldig geïnspecteerd op valse stenen, onvolkomenheden of gebreken. Stenen worden alleen met de hand in de kast en het horlogebandje geplaatst.

Het eigen onderzoeks- en ontwikkelingslaboratorium van Rolex. Hier worden alle technologieën ontwikkeld, vinden kwaliteitscontroles en tests plaats, en worden materialen getest (stresslab). Hier vindt ook het zoeken naar efficiënte productietechnologieën plaats: evolutie staat niet stil, en als een proces geoptimaliseerd kan worden zonder de kwaliteit op te offeren, zal dat gedaan worden.

De productie van een enkel Rolex-horloge duurt ongeveer 1 jaar. Kun je het je voorstellen? Materiaalselectie, testen, evaluatie en assemblage nemen bijna 365 dagen in beslag. En Rolex wijkt niet af van deze traditie, waarbij ze jaarlijks een miljoen horloges produceren: schat de omvang van de productiecapaciteit.

Intellectueel eigendom. De fabriek laat zijn horloges niet los van de productie (behalve voor verificatie in het testinstituut) en gebruikt speciaal staal en legeringen, zodat "Rolexes" als volledig origineel kunnen worden beschouwd.

Samenvattend, als je overweegt om een Rolex te kopen, moet je allereerst beseffen dat je investeert in kwaliteit en tijdloosheid. Als je de mogelijkheid hebt om een Rolex te kopen, aarzel dan niet. Zoals het gezegde luidt, "niets toont intelligentie en status beter aan dan een Rolex.".