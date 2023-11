De eetgewoonten van Nederlanders hebben in de loop der jaren een opmerkelijke transformatie ondergaan, wat de veranderingen in de samenleving, cultuur en individuele voorkeuren weerspiegelt. In dit artikel duiken we in de intrigerende vraag: "Hoeveel geeft de gemiddelde Nederlander uit aan uit eten?" Een vraag die ook het CBS ( Centraal Bureau voor de Statistiek) niet direct beantwoord. Toch valt er wel iets over te zeggen...

CBS – de cijfers

Uit cijfers van het CBS blijkt namelijk wel dat een gemiddeld huishouden in 2020 ruim 35 duizend euro uitgaf. Daarvan ging 4,7% naar restaurants en hotels. Het bedrag dat naar restaurants gaat is dus 1.645 euro minus het bedrag dat onder andere aan hotelovernachtingen is gegaan. Het lastige is alleen dat 2020 vanwege de corona een lastig jaar was voor restaurants en niet toonaangevend dus.

Kijken we naar latere cijfers dan blijkt dat er vooral een verschil is tussen verschillende generaties als het gaat over geld uitgeven aan uit eten. Van de mensen geboren tussen 1945 en 1955 (babyboomers) gaat 5% een keer per week uit eten en geven 7,09 euro per keer uit. Onder millennials gaat 32 procent 1 keer in de week uit eten en geven dan gemiddeld 39,44 euro uit. Van de groep mensen uit generatie Z gaat 43 procent elke week een keertje uit eten en zij geven dan gemiddeld 44,12 euro uit per keer.

Andere cijfers geven aan dat de consument in 2021 gemiddeld een bedrag uitgaven van 70 euro op het terras. De horeca uitgaven verschillen ook hier per generatie. De millenials geven een bedrag uit van ongeveer 75-85 euro. Bij de generatie babyboomers gaat het om horeca uitgaven van ongeveer 65 euro.

Verder is het zo dat de omzetcijfers in de horeca zijn gestegen dit jaar (2023). De horeca kassa's rinkelen dus prima. Al met al lijkt het er op dat je niet direct kunt zeggen hoeveel de gemiddelde Nederlander uitgeeft aan uit eten, maar wel dat er sprake is van een stijging en dat sommige mensen zo rond de 40 euro per week kwijt zijn aan uit eten en andere wellicht 2 keer in het jaar uit eten gaan of nooit gaan uit eten.

Veranderingen met uit eten

Het traceren van de geschiedenis van Nederlands eten onthult de vooruitgang van eenvoudige, huisgemaakte maaltijden naar het huidige tapijt van internationale invloeden. Deze reis is cruciaal voor het begrijpen van veranderingen in uitgavenpatronen.

Economische schommelingen, maatschappelijke veranderingen en wereldwijde invloeden hebben een cruciale rol gespeeld in het vormgeven van hoeveel de gemiddelde Nederlander uitgeeft aan uit eten gaan. Nederland biedt nu een scala aan internationale keukens, wat een verschuiving weerspiegelt van traditionele gerechten naar wereldwijde smaken. Deze diversificatie draagt bij aan veranderingen in uitgavenpatronen.

Wereldwijde connectiviteit heeft niet alleen culinaire horizonten verbreed, maar ook invloed gehad op uitgavenpatronen. De aantrekkingskracht van exotische gerechten gaat vaak gepaard met een prijskaartje, wat van invloed is op de gemiddelde uitgaven aan uit eten gaan.

Het gemak van voedselbezorging heeft het landschap van uit eten gaan veranderd, waarbij nieuwe dynamieken zijn geïntroduceerd die zowel uitgaven als eetkeuzes beïnvloeden.

Budget uit eten

Het is geen geheim dat de kosten van uit eten gaan gestaag stijgen. Vanwege verschillende factoren, waaronder inflatie en stijgende operationele kosten voor restaurants, zien consumenten vaak hogere prijskaartjes op menu's. Maar wanhoop niet, er zijn manieren om deze uitdagingen te overwinnen.

Uit eten gaan wordt steeds duurder, maar dat betekent niet dat je moet afzien van de geneugten van smakelijke maaltijden. Met wat slimme planning en strategieën kun je nog steeds genieten van heerlijk eten zonder je budget te overschrijden. Praktische tips helpen mensen om van uit eten gaan te genieten zonder te veel uit te geven:

· Sommige consumenten benutten kortingen en loyaliteitsprogramma's om het meeste uit hun eetbudget te halen, een praktijk die van invloed is op de gemiddelde uitgaven.

· Een cruciale stap voor budgetvriendelijk uit eten gaan is het vinden van de juiste restaurants. Doe wat onderzoek en ontdek verborgen pareltjes die smakelijke maaltijden aanbieden tegen redelijke prijzen.

· Een effectieve manier om je budget onder controle te houden, is door maaltijden van tevoren te plannen. Dit helpt niet alleen bij het besparen van geld, maar ook bij het maken van gezonde keuzes.

· Stap buiten de gebaande paden en ontdek lokale markten en foodtrucks. Deze plaatsen bieden vaak unieke en betaalbare opties die je smaakpapillen zullen verrassen.

· Ga niet voor drie gangen: eet thuis het voorafje of het toetje.

· Overweeg om gerechten te delen wanneer je uit eten gaat. Dit is niet alleen vriendelijk voor je portemonnee, maar het stelt je ook in staat om verschillende smaken te proeven.

· Leer hoe je menu's strategisch kunt lezen. Vermijd onnodige uitgaven door bewust te kiezen voor gerechten die binnen je budget passen.

Budgetvriendelijk uit eten gaan is een kunst die iedereen kan leren. Met slimme keuzes, planning en een beetje creativiteit kun je genieten van heerlijke maaltijden zonder financiële stress. Probeer verschillende tips en ontdek welke het beste bij jou passen