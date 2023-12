Loont het om een auto te importeren?

Heb je al eens zitten dromen over het importeren van een wagen uit het buitenland? Dan heb je je vast ook al eens afgevraagd of de kosten wel opwegen tegen de moeite die erin gaat zitten. In dit artikel vertellen we je hoe je op een eenvoudige manier een auto uit Duitsland importeert, wat er bij komt kijken en uiteraard wat het bijbehorende kostenplaatje is.

Aandachtspunten auto importeren

Het importeren van een wagen uit het buitenland, waarbij vooral Duitsland een populaire markt is, is makkelijker dan je zou denken. Toch komt er natuurlijk wel wat bij kijken, waarbij je gelukkig het meeste werk uit handen kunt geven. Denk bijvoorbeeld aan het transport zelf, de keuring door de RDW, het opstellen van een BPM aangifte rapport en uiteraard de tenaamstelling.



Het allereerste dat je zal “moeten” doen is het uitzoeken van een auto en misschien heb je al een model of merk op het oog. Het fijne van Duitse auto’s is dat ze vaak over een luxere uitrusting beschikken, waardoor het rijcomfort van A-modellen nog een stukje hoger ligt. Mocht er toch iets ontbreken, dan kan je dit altijd aangeven bij de importeur, zodat dit tijdens het importproces kan worden toegepast. Denk aan getinte ruiten of een wrap in een andere kleur. Duitse occasions beschikken vaak over lage kilometerstanden, waardoor je veel meer keuze hebt dan in ons eigen land. Je kunt trouwens indien gewenst ook bij een geïmporteerde auto gebruik maken van fabrieks of aanvullende garantie.

Als je voor een auto importeren kiest, is het belangrijk om alles goed te regelen. De makkelijkste en snelste methode is door te kiezen voor een betrouwbare importeur met ruime ervaring. Deze partij zal je helpen bij het regelen van al het papierwerk, adviseren over het importproces, het BPM berekenen en uiteraard ervoor zorgen dat je zo snel mogelijk van je nieuwe auto kunt genieten. Waarschijnlijk vraag je jezelf af wat dit allemaal kost, waar ik hieronder in detail op inga.

Kosten auto importeren

Een auto importeren kost natuurlijk geld, maar de meeste mensen zijn aangenaam verrast. Grofweg moet je rekenen op een bedrag tussen de €650 en €1900 voor het importeren van een auto uit Duitsland. Hieronder een uitsplitsing van de grootste kostenposten:



Transport €500 - €775

Auto invoeren bij de RDW en douane ~€200

Tenaamstelling en bijbehorende kosten ~€140

BPM berekenen auto en aangifte ~€60

Kentekenplaten ~€40

Wassen en stallen ~€70

Verzekering tijdens transport €25 - €75

Aankomstcheck €40 - €85

Alle kosten zijn een schatting, maar ze geven een goede indicatie. Je bepaalt trouwens grotendeels zelf welke opties je wel of niet afneemt, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

Houd er rekening mee dat je ook zonder de hulp van een professionele importeur veel van bovenstaande kosten kwijt bent, als je besluit om zelf die Mercedes, BMW, Audi of elektrische Citroën uit Duitsland te halen. Partijen die dagelijks niets anders doen genieten namelijk van hoge kortingen op transportprijzen en dergelijke, waardoor ook consumenten kunnen profiteren van scherpe tarieven. Om niet te vergeten dat de tijd die je bespaart, kan worden besteed aan andere zaken. Plus een stukje gemoedsrust; dat je auto heelhuids aankomt zonder problemen.