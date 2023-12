Kerstmis in Nederland: waarom vieren we dat?

Op 25 december vieren miljoenen mensen over de hele wereld Kerstmis, het belangrijkste christelijke feest. Mensen gaan naar kerkdiensten om de geboorte van Jezus te vieren. Maar Kerstmis is ook een tijd voor familie, lekker eten, een mooi versierde boom, een kerstslinger van www.vlaggenclub.nl soms cadeautjes en vooral veel gezelligheid. Heb je je ooit afgevraagd of Kerstmis altijd een christelijk feest is geweest? Waarom vieren we eigenlijk Tweede Kerstdag? En wat is het verband tussen Sinterklaas en de Kerstman?

De oorsprong van Kerstmis

Kerstmis wordt gevierd op 25 december en het is de dag waarop christenen de geboorte van Jezus herdenken. Dit feest brengt wereldwijd miljoenen mensen samen. Er zijn veel verhalen over hoe Kerstmis begon, maar ze hebben één ding gemeen: ze draaien allemaal om nieuw leven. Zo vierden de Germanen rond 21 december het Joelfeest. Dit was om het moment te vieren dat de dagen weer langer werden na de langste nacht van het jaar, wat gezien werd als een teken van nieuw leven. Ze gebruikten bomen, vreugdevuren en offers in hun vieringen. Deze tradities hebben de basis gelegd voor hoe we nu Kerst vieren, vanaf Kerstmis tot aan Driekoningen.

Kersttradities van de Romeinen

Net als de Germanen hadden de Romeinen rond 17 december hun eigen feest, de Saturnaliën. Dit was ter ere van Saturnus, de god van de landbouw en het zaaien. Tijdens dit feest had iedereen vrij, zelfs de slaven. Mensen gaven elkaar cadeaus, genoten van grote maaltijden en versierden hun huizen met kransen en groene takken.

Het traditionele kerstverhaal

Het kerstverhaal uit de Bijbel gaat over Maria en Jozef. Maria krijgt te horen van een engel dat ze de zoon van God zal krijgen. Ze gaan samen naar Bethlehem, maar kunnen daar geen plek vinden om te overnachten, dus eindigen ze in een stal. Daar wordt Jezus geboren, met dieren en herders om hen heen die door engelen zijn verteld over de geboorte. Later verhuizen Maria, Jozef en Jezus naar Nazareth, waar Jezus opgroeit.

De datum van Jezus' geboorte

De echte geboortedatum van Jezus weten we niet, maar in de vierde eeuw werd 25 december gekozen als zijn officiële verjaardag. Sommige christenen denken dat deze datum is gekozen omdat het zo'n negen maanden na 20 maart is, de start van de lente. De lente staat voor nieuw leven, wat past bij de geboorte van Jezus.

Tweede kerstdag in Nederland

Leuk feitje: in Nederland, en in ongeveer dertig andere landen, vieren we ook Tweede Kerstdag. Maar waar komt dat vandaan? Er zijn verschillende verhalen over. In Engeland noemen ze het Boxing Day, en in Ierland heet het St. Stephen's Day.. Boxing Day was bedoeld om bedienden vrij te geven en cadeaus te geven. In Nederland hadden we vroeger zelfs meerdere kerstdagen, waarbij de derde dag voor dieren was en de vierde dag voor kinderen. In 1964 werden Tweede Kerstdag en Eerste Kerstdag officiële feestdagen. Wist jij dat?