Glasvezel: nodig of overbodige luxe?

Steeds meer wijken krijgen toegang tot razendsnel glasvezel internet. Jij ook? De oranje kabels die voor je voordeur uitkomen kunnen even zorgen voor irritatie. Maar wanneer je glasvezel eenmaal is aangesloten, kan je er veel profijt van hebben.

Maar… heb je het eigenlijk wel nodig?

Razendsnel: tot 8 Gb/s (8.000 Megabit)!

Vroeger was je blij als je net aan 10 Megabit per seconde haalde. Nu spreken we al van snelheden in Gigabits!

Maar wie heeft zo’n monstersnelheid nou nodig? Ja, je webpagina laadt eerder en dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar waar gebruik je het nog meer voor? Als je op internet zit om wat te Facebooken, een serietje te kijken en af en toe wat mails te versturen - kies dan niet voor zo’n gigantische snelheid. Want dan betaal je simpelweg voor iets dat je helemaal niet gebruikt. Zonde toch?

Maar: ben je met z’n vijven of meer thuis? En gebruikt iedereen tegelijkertijd het internetnetwerk, de één om te gamen, de ander om te videobellen, en weer een ander om grote bestanden te versturen of downloaden? Dan is glasvezel je vriend.

Het belangrijkste voordeel van glasvezel

Je hebt niet per se een glasvezelaansluiting nodig om van een hoge snelheid te profiteren. Met kabelinternet, bijvoorbeeld van Ziggo, zijn ook hoge snelheden mogelijk.

Maar glasvezel heeft één groot voordeel ten opzichte van kabel: je verstuurt bestanden net zo snel als dat je ze binnenhaalt. De uploadsnelheid is met glasvezel namelijk gelijk aan de downloadsnelheid.

Dat is een groot voordeel voor online gamers (die continu gegevens uploaden), videobellers (idem) en mensen die op een andere manier grote bestanden via het internet delen.

Dus: heb jij glasvezel nodig?

Wel als je op dit moment gek wordt van het haperen van je videoverbinding, de pixels kan tellen of als je gewoon veel sneller die ene game wilt binnenhalen.

Het kan sowieso geen kwaad om eens rond te kijken of glasvezel bij jou een optie is. Ga glasvezel vergelijken door providers naast elkaar te leggen. Misschien is de prijs die je nu betaalt wel gelijk aan glasvezel internet. Dan is de keuze natuurlijk zo gemaakt.

En een laatste tip: laat die mega hoge snelheid waar providers mee roepen nog even links liggen. Ga eerst eens voor 100 Mb/s, 200 Mb/s of misschien 500 Mb/s. De meeste mensen kunnen daar prima mee uit de voeten.

Toch meer nodig? Dan kun je altijd nog upgraden.