Creamy Concepts wordt onderdeel van Web Wings

Web Wings en Creamy Concepts zullen vanaf januari 2024 de krachten gaan bundelen. Met deze strategische samenwerking blijven beide bedrijven groeien en ontwikkelen en kunnen ze een totaalconcept voor (toekomstige) klanten aanbieden. Waar de één ophoudt, gaat de ander verder. De overname markeert een strategische stap met nieuwe kansen voor de twee bedrijven uit Sittard.

Over de Sittardse bedrijven

Web Wings is een snelgroeiend online marketingbureau, opgericht in 2018, met inmiddels ruim 40 medewerkers. Het dienstenpakket van Web Wings bestaat uit allerlei online marketingdiensten, waaronder zoekmachineoptimalisatie (SEO), zoekmachine adverteren (SEA), social media marketing en e-mailmarketing. Wings Group Holding B.V., waarvan Jasper Voorn (Algemeen Directeur) en Ivan Arndts (Commercieel Directeur) de eigenaren zijn, zal Creamy Concepts per 1 januari 2024 overnemen.

Creamy Concepts is met meer dan 10 jaar ervaring, 100+ afgeronde projecten en een positie in de ‘FONK150 Best Agencies 2023’ een gevestigde speler in de branding en communicatiewereld. Het branding agency uit Sittard is in 2013 opgericht door Romy Wauben. Vanuit hun visie ‘we envision, create and brand it’ helpen zij bedrijven met complexe vraagstukken op het gebied van branding en positionering. Samen met de klant werken zij aan het imago, zichtbaarheid en naamsbekendheid van hun klanten. Romy zal na de overname tijdelijk deels verbonden blijven aan Creamy Concepts, als Strategisch Adviseur. Ze geeft aan: “Na 10 jaar met veel plezier en liefde te hebben gebouwd aan dit bedrijf, draag ik met vertrouwen en opwinding het stokje over om zelf een nieuwe weg in te slaan.”

Perfecte combinatie met Web Wings

In de afgelopen jaren hebben Web Wings en Creamy Concepts al een paar keer de handen in elkaar mogen slaan. Diverse projecten zijn samen tot een mooi eindresultaat afgerond. Klanten die bij Web Wings vroegen om specialisme op het gebied van branding verwezen zij voor de start door naar Creamy Concepts. Gezamenlijk deden ze vervolgens de creatie en Web Wings was afsluitend verantwoordelijk voor de activering en marketing. Jasper geeft aan: “De werkzaamheden van Creamy Concepts en Web Wings vullen elkaar perfect aan. Vandaar dat we tot deze overname zijn gekomen. Zo kunnen we een totale positionering bieden voor onze klanten. Branding first, marketing second.”

Hoe ziet de toekomst eruit?

Beide bedrijven werken in dezelfde branche, maar focussen zich op hele andere onderdelen van het totale marketingproces en zijn specialist in hun eigen vak. Daarom is besloten dat ondanks de overname beide bedrijven als afzonderlijke bedrijven blijven opereren, met behoud van hun locaties. Uiteraard wel met nauwe samenwerking om klanten de expertise van beide bedrijven te kunnen bieden. Op deze manier kunnen beide bedrijven op elkaars kennis terugvallen waar nodig en kan er synergie worden gecreëerd. De samenwerking zal vooral gericht zijn op groei, innovatie, krachtenbundeling bij grote aanbestedingen en het benutten van elkaars capaciteiten.