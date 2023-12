2024 goed beginnen? Stap over van energieleverancier

Ben je er klaar voor om 2024 goed te beginnen? Dan is het verstandig om je huidige energiecontract eens goed onder de loep te nemen. Met het verdwijnen van het prijsplafond, is het belangrijk goed te kijken wat je straks gaat betalen. Waar de ene leverancier juist stuurt op een langdurig contract, zien we dat andere partijen iets voorzichtiger zijn. Toch is het wel aan te raden om eens goed te kijken wat er allemaal mogelijk is en dit even rustig voor jezelf in kaart te brengen. Door een eventuele overstap kan het namelijk heel goed zijn dat je een paar tientjes per maand kunt besparen, wat uiteindelijk per jaar toch al snel op kan lopen tot een paar honderd euro en dat voor vaak maar een uurtje achter je laptop of pc.

Waarom overstappen?

Het is belangrijk om te weten waarom je zou moeten overstappen van energieleverancier. Een van de meest voor de hand liggende redenen is geld besparen. Door het vergelijken van energieleveranciers kun je vaak een tarief vinden dat gunstiger is voor jouw situatie. Daarnaast zijn er ook leveranciers die groene energie aanbieden, wat weer bijdraagt aan een duurzamere toekomst. Het is daarbij wel belangrijk niet alleen te kijken naar de prijs per kWh stroom en Kuub gas, maar ook te kijken naar de vaste kosten die worden gerekend. De energiebelasting staat natuurlijk vanuit de overheid vast, maar eventuele andere kosten kunnen wel degelijk voor een flink verschil zorgen, weten we uit ervaring.

Vergelijk online

Tegenwoordig doen we alles online, dus waarom niet ook online energie vergelijken om direct meerdere aanbieders naast elkaar te kunnen zetten? Zo kun je via bijvoorbeeld keuze.nl gemakkelijk en snel je verbruik invullen en krijg je op basis van de door jou ingevulde antwoorden en bijbehorende situatie een passend advies. Daarbij is het wel aan jezelf dit goed uit te pluizen, aangezien er bepaalde zaken kunnen zijn die bij jou van toepassing zijn, maar die je tijdens het vergelijken niet hebt kunnen invullen.

Hoe werkt het overstappen?

Het proces van overstappen van energieleverancier is over het algemeen vrij eenvoudig. Je begint met het vergelijken van verschillende aanbieders zoals we ook hierboven hebben uitgelegd en selecteert de beste deal voor jou. Vervolgens kun je de overstap in gang zetten door contact op te nemen met de nieuwe leverancier. Zij regelen de rest, inclusief het opzeggen van je huidige contract. Let hierbij wel op dat de regels voor het opzeggen en daarmee vooral de boete die je krijgt, sinds kort is veranderd. Heb je geen vast contract, dan heb je vaak maar een opzegtermijn van een maand.

Waarop letten bij het vergelijken?

Bij het vergelijken van energieleveranciers zijn er een aantal zaken waar je op moet letten. Allereerst is het belangrijk om te kijken naar het type energie dat een leverancier aanbiedt. Wil je groene stroom of maakt dit voor jou eigenlijk helemaal niet uit? Daarnaast is het ook verstandig om de tarieven en eventuele acties goed in de gaten te houden. Korting op je eerste jaar kan aantrekkelijk zijn, maar kijk ook naar wat het tarief na die periode zal worden. Het kan namelijk heel goed zijn dat je in het tweede en derde jaar dusdanig veel betaald, dat het eigenlijk niet meer is dan de welbekende ‘sigaar uit eigen doos’.