Wedden op voetbal: 4 dingen die je moet vermijden

Een van de meest populaire sportweddenschappen is natuurlijk wedden op voetbal. Voetbal is immers volkssport nummer één aan deze kant van de wereld, dus de mogelijkheden voor het afsluiten van een voetbalweddenschap zijn eindeloos. Dat is wellicht ook een beetje een uitnodiging om je er als een kip zonder kop in te storten, en dat moet je nu juist níet doen. We bespreken een aantal zaken die je in ieder geval moet proberen te vermijden wanneer je gaat wedden op voetbal.

Je budget overschrijden

Gokken, want dat is uiteindelijk wat een voetbalweddenschap is, moet je doen met geld dat je kunt missen en niet voor iets anders nodig hebt. Daarvan kun je voor jezelf een budget vaststellen waarmee je sportweddenschappen kunt afsluiten. De keuze voor de omvang van je budget maak je als het goed is weloverwogen. Daarom moet je je er ook aan vast blijven houden, ook als het verleidelijk is om toch nog wat extra in te zetten. Dan is immers het hek van de dam en loop je het risico geld in te gaan zetten dat je wél voor andere zaken nodig hebt. Zo raken gokverslaafden in de financiële problemen.

Uit emotie een nieuwe voetbalweddenschap afsluiten

Het risico op het overschrijden van je budget is het grootst als je uit emotie nieuwe voetbalweddenschappen gaat afsluiten. Het voornaamste voorbeeld hiervan is door blijven wedden als je verliest omdat je graag toch een keer wilt winnen. De frustratie van verliezen is begrijpelijk, maar het is als gokker ook belangrijk om je verlies te kunnen nemen zonder dat het tot oncontroleerbaar gedrag leidt. De meeste dingen die we uit emotie doen blijken achteraf immers de verkeerde beslissing te zijn waar we spijt van hebben.

Op je eigen favoriete club wedden

Omdat emotie eigenlijk geen factor moet zijn in de keuzes die je maakt bij het wedden op voetbal, is het ook af te raden om op je eigen favoriete club te wedden. Het is namelijk eigenlijk niet mogelijk om daar objectief naar te kijken. Er zit altijd wel een bepaalde mate van wishful thinking of juist cynisme bij die je voorspellingen kleurt. Ook al denk je zelf objectief naar de kansen van je club te kunnen kijken, dan nog raden we je van harte aan om niet op de wedstrijden van je favoriete club te wedden. Zet je geld liever op wedstrijden waar je geen sterk gevoel bij hebt.

Wedden zonder je huiswerk te doen

Objectiviteit is zoals gezegd belangrijk bij het afsluiten van voetbalweddenschappen. Je huiswerk doen, is evenzeer belangrijk als je je kansen wilt verbeteren en dat objectieve oordeel wilt versterken. Verdiep je in de teams van de wedstrijd waar je op wilt wedden. Zijn er spelers geschorst of geblesseerd? Hoe zit het met de vorm? En wat is de geschiedenis van de ontmoetingen tussen deze teams, zit er misschien een patroon in? Al deze zaken kunnen je tot een beter onderbouwde voorspelling brengen, waarmee je je kans op winst vergroot. Doe je dat niet, dan is het eigenlijk een gemiste kans.

Probeer het dus vooral leuk te houden en laat je niet leiden door emotie. Het moet een spel blijven en geen obsessie, en het moet je vooral niet in de financiële problemen brengen. Pak het verstandig aan, en wie weet zit er nog een mooie winst in voor je!