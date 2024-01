Dit zijn de meest gewilde plekken op Funda in 2023

De Nederlandse vastgoedmarkt kende een dynamisch jaar, waarbij maar liefst 213.389 nieuwe huizen verschenen op Funda, waarvan 160.464 daadwerkelijk werden verkocht. De nieuwsgierigheid naar waar de meeste huizen werden gekocht en welke locaties het populairst waren, staat centraal.

Elk jaar publiceert huizenplatform Funda een samenvatting met fascinerende cijfers over het zoek- en aankoophandelen van hun gebruikers. Dit artikel neemt je mee naar de meest geliefde woonbestemmingen in 2023!

Groningen in de schijnwerpers

Groningen staat dit jaar in de schijnwerpers op de Nederlandse huizenmarkt. Ondanks dat Zuid-Holland de provincie was met het grootste aanbod aan huizen, genoten huizen in Groningen, Utrecht en Drenthe de meeste belangstelling op Funda. Deze provincies werden wekelijks gemiddeld het vaakst bekeken, wat een opmerkelijke verschuiving markeert ten opzichte van het voorgaande jaar, toen Drenthe de koppositie innam, gevolgd door Friesland en Groningen.

Het blijkt dat de interesse in onroerend goed niet louter wordt beïnvloed door het beschikbare aanbod. Factoren zoals de locatie, voorzieningen en levensstijl spelen een doorslaggevende rol. Het is dan ook niet verwonderlijk dat makelaars in Flevoland opnieuw de meeste contactaanvragen ontvingen per week per woning. Noord-Holland en Utrecht positioneerden zich eveneens sterk op de tweede en derde plaats, als geduchte concurrenten op de huizenmarkt.

Deze ontwikkelingen illustreren dat de keuze voor een woning niet enkel wordt gestuurd door het aantal beschikbare woningen, maar ook door de omgeving en voorzieningen die een regio te bieden heeft. In het licht van deze verschuivingen blijft het boeiend om te zien hoe de dynamiek op de huizenmarkt zich verder ontvouwt.

Top 10 stedelijke woonbestemmingen van 2023

In de toplijst van meest gezochte stadsbestemmingen op Funda schittert Amsterdam als een fonkelende ster, op de voet gevolgd door Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Eindhoven, Haarlem, Amersfoort, Nijmegen en Arnhem. Amsterdam behoudt zonder twijfel zijn aantrekkingskracht onder stadszoekers, met een voortdurende golf van enthousiaste huizenzoekers die zich laten betoveren door de magie van de huizenmarkt.

Maar, zoals elk echt verhaal, onthult het verhaal van daadwerkelijke bezichtigingen per week een verrassende wending. Hier zien we een intrigerende dynamiek waarbij kleinere steden en gemeenten, zoals het pittoreske De Meern, het charmante IJsselstein en het betoverende Hattem, onverwacht veel aandacht krijgen. Wat maakt deze plekken zo bijzonder?

Amsterdam straalt natuurlijk met zijn bruisende cultuur, historische charme en een schatkist vol voorzieningen. Den Haag, als het kloppende politieke hart, trekt wellicht mensen aan die streven naar de perfecte balans tussen stadse levendigheid en serene rust. Rotterdam, met zijn moderne architectuur en dynamische ambiance, biedt een unieke levensstijl, terwijl Utrecht, met zijn sfeervolle grachten en levendige atmosfeer, onweerstaanbaar blijft.

Wat Groningen betreft, kan het bruisende studentenleven wel eens de trekpleister zijn, terwijl steden als Eindhoven en Nijmegen bekendstaan om hun innovatieve karakter en culturele diversiteit. Haarlem en Amersfoort combineren op charmante wijze historie en moderniteit, terwijl Arnhem met zijn groene omgeving en levendige culturele scene een uniek podium biedt.

· Amsterdam

· Den Haag

· Rotterdam

· Utrecht

· Groningen

· Eindhoven

· Haarlem

· Amersfoort

· Nijmegen

· Arnhem

Plekken buiten grote steden in de schijnwerpers

Het jaaroverzicht van Funda laat zien dat hoewel grote steden aantrekkelijk blijven, interesse groeit voor plaatsen buiten deze centra. De Meern, IJsselstein en Hattem waren enkele van de topbestemmingen buiten de grote steden waar het meest naar werd gezocht.

Waar letten mensen op bij het zoeken/kopen van een woning?

Bij het zoeken naar een huis spelen diverse factoren mee. De locatie is een cruciale overweging, met voorzieningen zoals scholen, winkels en recreatiemogelijkheden die de keuze beïnvloeden. Daarnaast zijn de nabijheid van openbaar vervoer en de staat van de buurt belangrijke overwegingen.

De Funda cijfers van 2023

De cijfers laten zien dat Funda in 2023 een breed scala aan voorkeuren en trends in de vastgoedmarkt zag. Van stedelijke voorkeuren tot groeiende interesse in locaties buiten grote steden, de keuzes van huizenzoekers waren divers en beïnvloed door verschillende factoren.

Statistieken van Funda 2023

· Aantal bezoeken: 720 miljoen

· Aantal uren gezocht: 55,2 miljoen

· Populairste provincie: Groningen

· Populairste plaats: De Meern

· Meest gezochte locatie: Amsterdam

· Provincie met meeste aanbod: Zuid-Holland

· Gemiddelde vraagprijs: € 486.854

· Gemiddelde [rijs per m2: € 4.066

Het jaaroverzicht van Funda biedt niet alleen inzicht in de cijfers maar onthult ook de trends en voorkeuren van huizenzoekers in Nederland gedurende het afgelopen jaar.