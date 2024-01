Duurzame energie en subsidies, wat verandert er in 2024?

Het is bijna 2024 en dat betekent dat er ook veranderingen op komst zijn voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE). Wat staat ons te wachten? Laten we eens duiken in de vernieuwingen die ons te wachten staan en hoe ze ons allemaal kunnen beïnvloeden.

Meer hulp voor monumenteneigenaren

Als gelukkige eigenaar van een monument kun je uitkijken naar een positieve verandering in 2024. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt dan vriendelijker voor monumentale panden. De eisen voor minimale isolatiewaarden worden versoepeld, waardoor je niet langer verplicht bent om ten minste 8 m2 glasisolatie toe te passen.

Slechts drie vierkante meter is straks al voldoende om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze aanpassing biedt een welkome adempauze, vooral omdat monumenten vaak niet passen in het conventionele plaatje van isolatie.

De overheid geeft monumenteigenaren meer speelruimte, waardoor zij beter kunnen inspelen op de unieke uitdagingen die komen kijken bij het behouden van ons kostbare erfgoed. Een stap in de richting van een duurzame toekomst, zonder concessies te doen aan het culturele erfgoed.

Bonus voor milieuvriendelijk isolatiemateriaal

Voor liefhebbers van milieuvriendelijk isolatiemateriaal, zoals vezelhennep en vlas, is er goed nieuws in 2024. Duurzaamheid loont, letterlijk! Een extra bonus wordt toegevoegd om het gebruik van deze materialen aan te moedigen. Ja, ze zijn wellicht prijziger dan traditionele opties, maar de beloningen wegen zwaarder dan de kosten.

De overheid zet in op duurzaamheid en wil mensen aanmoedigen om bewuste keuzes te maken. Met deze bonus worden niet alleen de voordelen van milieuvriendelijke isolatie benadrukt, maar wordt ook een positieve stap gezet richting een groenere toekomst.

Het is een erkenning voor degenen die investeren in materialen die niet alleen goed zijn voor hun huis, maar ook voor het milieu. Duurzaam wonen wordt zo niet alleen een verantwoorde keuze maar ook een financieel aantrekkelijke.

Meer lezen over isolatie? Hier kun je alle informatie vinden

Subsidiewijzigingen voor warmtepompen in 2024

Voor degenen die hun huis verwarmen met een warmtepomp, is er belangrijk nieuws vanaf 2024. Let op: je warmtepomp moet minimaal energielabel A++ hebben om in aanmerking te komen voor ISDE. Lagere labels, zoals A+, komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Goed nieuws is echter dat bestaande eigenaren met een lager label nog steeds subsidie kunnen ontvangen als ze hun warmtepomp in 2024 installeren.

Waarom deze verandering? Strengere normen voor energielabels worden geïntroduceerd om de energie-efficiëntie in onze huizen te verbeteren. Het is een stap in de richting van een duurzamere en zuinigere verwarmingsoplossing, wat niet alleen gunstig is voor het milieu maar ook voor de portemonnee van de eigenaar.

Aanpassing van subsidiebedragen

Overweeg je om zonnecollectoren te installeren? Houd dan rekening met de aangepaste subsidiebedragen voor grotere zonnecollectoren. Deze verandering is bedoeld om overstimulering te voorkomen en een evenwichtige stimulans te bieden.

Een gebalanceerde financiële prikkel draagt bij aan een gezonde groei van duurzame projecten zonder buitensporige kosten. Het doel is om duurzame keuzes aan te moedigen op een manier die zowel effectief als verantwoord is.

Nieuw budget voor kleine windturbines

Voor zakelijke gebruikers komt er een frisse wind in de vorm van nieuw budget voor kleine windturbines. Tussen 2024 en 2027 is er een royaal budget van € 20 miljoen beschikbaar. Het is belangrijk op te merken dat vanaf 2024 geen subsidie meer beschikbaar is voor zonnepanelen.

De overheid stimuleert zakelijke gebruikers om te diversifiëren en in te zetten op windenergie. Deze verschuiving onderstreept het belang van een gevarieerd en duurzaam energielandschap, waarin windturbines een essentiële rol kunnen spelen.

Of je nu eigenaar bent van een monument, nadenkt over milieuvriendelijke isolatie, een warmtepomp overweegt, zonnecollectoren gaat installeren of zelfs zakelijke windturbines wilt aanschaffen, de vernieuwde ISDE opent deuren voor diverse duurzame initiatieven.

Wil je meer weten over deze veranderingen en ontdekken hoe je in aanmerking komt voor ISDE-subsidie? Bezoek de officiële ISDE-website. Deze samenvatting biedt algemene informatie, maar het is altijd verstandig om de specifieke richtlijnen te raadplegen voordat je je aanvraag indient.

Met deze aanpassingen in duurzame subsidies hoopt de overheid op een bredere acceptatie van groene keuzes en een versnelde verschuiving naar een duurzame toekomst.