De gevolgen van de nieuwe hypotheekregels 2024 zijn groot. Alleenstaanden met wat kapitaal en die jaarlijks minimaal 28.000 euro verdienen komen makkelijker aan een woning. Voor niet duurzame woningen mag je minder lenen, voor een duurzame woningen kun je juist een hogere lening ontvangen. Met een energielabel C of D kan je wel 5.000 euro aan hypotheek krijgen. Wil je je huis verduurzamen? Dan mag je extra - bovenop je hypotheek – lenen. En zo zijn er nog veel meer nieuwe regels die gevolgen hebben...

Energie label gevolgen

Ten eerste zijn de regels met betrekking tot het energielabel veranderd. Vanaf 2024 mag je meer geld lenen:

· Heeft het huis van je dromen energielabel A++++? Dan is het mogelijk dat je tot wel 50.000 euro mag lenen.

· Als het te kopen huis energielabel A of B heeft, zou het extra te lenen bedrag tienduizend euro zijn.

· Bij energielabel C of D kan het extra te lenen bedrag 5.000 euro zijn.

· Wil je een huis met label E of G kopen? Dan mag je niet extra lenen.

· Is het zo dat je extra wilt lenen om het huis te verduurzamen? Dan geldt juist dat hoe lager je label is, hoe meer je extra mag lenen.

Over het algemeen zijn de gevolgen positief te noemen: verduurzamen wordt zo gestimuleerd. Wat alleen minder fraai is dat het invoersysteem voor het juiste label ontvangen niet 100% goed is. Zo is het in de gemeente Houten zo dat je bij een woning uit wat ouder bouwjaar, dat wel volledig is verduurzaamd en voorzien van mooie pvc vloeren uit Zwolle, dat toch niet volledig terugziet in het toegewezen label. Het is namelijk zo dat het systeem automatisch hanteert dat een woning met een te oud bouwjaar per definitie maar tot een bepaald label gaat. Dit maakt zowel het kopen als verkopen onaantrekkelijker.

Voor wie net een niet energiezuinige woning heeft gekocht en het eigenlijk snel weer wil verkopen, is de kans groot dat het lage energielabel en de lagere te ontvangen hypotheek op de vraagprijs gaat drukken. Eerst verduurzamen zou een optie zijn, zowel voor de koper als de verkoper: mits het dus niet een 'te oude' woning betreft.

Selectief groepje starters komt makkelijker aan een woning

Verdien je op jaarbasis 40.000 euro? Dan kun je bij de bank 170.000 euro lenen. Er is daarom in 2024 voor alleenstaanden die 28.000 euro of meer verdienen de mogelijkheid om 16.000 extra te lenen.

Verder hoefden kopers jonger dan 35 jaar geen overdrachtsbelasting te betalen, als de woning tenminste onder de 440.000 euro is. Bij een huis van 400.000 euro heb je het dan over 8.000 euro. Nu is de maximale koopsom daarvoor verhoogt naar 510.000 euro.

Heb je nog een studieschuld? Dan heb je ook nog een voordeel: banken keken bij het berekenen van de hypotheek naar de oorspronkelijke studieschuld. Vanaf 2024 wordt gekeken naar de openstaande studieschuld.

Meer zekerheid voor wie een NHG-garantie wil

Al met al zie je dat er wordt gekozen dat vooral starters met hogere inkomens van de voordelen kunnen genieten. En dat verduurzamen wordt gestimuleerd, maar dat er nog wel mazen in het systeem bij de overheid die voor een onterechte label toewijzing zorgen. In 2024 gaat ook de zogenaamde NHG-garantie omhoog. Dat houdt in dat in 2024 een woning tot maximaal 435.000 euro in plaats van tot 405.000 euro met een NHG-garantie beschermd mag worden. Dit is een bescherming tegen een gedwongen verkoop.

Geen belastingvrije schenking meer van ouders voor kinderen voor woning

De zogenaamde jubelton is afgeschaft. In 2023 mochten ouders als kinderen een woning kochten een eenmalige belastingvrije gift doen van 28.947 euro. Vroeger ging het zelfs om 100.000. Voor 2024 is die regeling volledig afgeschaft. Wel is er nog een algemene eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Dat bedrag is in 2024 31.813 euro. Deze verandering houdt wel in dat belastingvrije schenkingen aan kleinkinderen, neven en nichten niet meer kan. Dat kan namelijk met de jubelton regeling wel.

Toekomst

Het trieste is dat huren tegenwoordig steeds vaker duurder uitvalt dan kopen. Daarnaast had men het bij de doelen over meer betaalbare woningen, over woning onder de 1.100 euro huur. Dat is voor veel mensen onbetaalbaar hoog. Betaalbaar zelfstandig wonen dreigt een luxe te worden en dat is een zorgelijke situatie.

Er is in de toekomst nog een andere ontwikkeling die van invloed gaat worden op de hypotheekwaarde. Dan zal namelijk in de waarde van het huis worden meegenomen wat het financiële risico is door verzakkingen en overstromingen. Je kunt met angst en beven tegemoetzien, welke gevolgen dat kan hebben voor mensen in Groningen die al dan niet al netjes en evenredig zijn gecompenseerd voor schade aan het huis vanwege de gaswinningen.