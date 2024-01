Werken vuurwerkregels illegaal vuurwerk in de hand?

Sommige mensen plakken na de kerstdagen de brievenbus af en leggen de deurmat binnen. Alles voor een veilig oud en nieuw. De laatste jaren zijn de regels voor vuurwerk wel steeds strikter geworden. Zo mag je als consument geen categorie 3 vuurwerk meer afsteken. Op dit moment komen er diverse berichten van media over gevonden illegaal vuurwerk. Zoals bijvoorbeeld in Heerlen, waar bijna 95 kg aan professioneel vuurwerk is gevonden. Bereiken we met de nieuwe vuurwerkregels wel wat we willen?

Wat wordt er gevonden?

In Heerlen gaat het om professioneel vuurwerk, in Nunspeet gaat het om een ernstigere zaken. Daar is zwaar illegaal vuurwerk gevonden, waaronder cobra's en nitraatbommen. Toch mag je het gevaar in Heerlen niet onderschatten, want het lag opgeslagen in een woning in een woonwijk. Voor een idee: volgens de wetgeving mag je maximaal 25 kg legaal vuurwerk in je woning hebben. In Surhuisterveen is er ook illegaal vuurwerk aangetroffen. Dit is in overtreding van het bouwbesluit, de Woningwet en het vuurwerkbesluit, aldus de gemeente. Verder is er 5 kilo illegaal vuurwerk gevonden in n huis van Hazerswoudenaar. Op woensdag is er in een Haarlemse wijk is er 100 kilo aan illegaal vuurwerk gevonden.

Welke rol speelt de media

Over het algemeen zie je in de berichten dat erop gewezen wordt dat illegaal vuurwerk levensgevaarlijk is. Een bericht over een 17-jarige jongen uit Emmeloord die 21 december zijn vingertoppen is kwijtgeraakt zorgt voor meer kleur in de berichtgeving. Hij wilde een cobra-6 afsteken. Vuurwerk dat al nooit legaal was.

Het AD geeft ook de uitspraak van politie Noordoostpolder/Urk op Facebook en Instagram weer: ‘Zo zie je maar weer! Het afsteken van illegaal vuurwerk kan levensgevaarlijk zijn’. Het is goed dat er wordt gewaarschuwd. Alleen dat illegaal categorie 3 vuurwerk op één hoop wordt gegooid met zwaar illegaal vuurwerk lijkt nogal stigmatiserend en sturend.

Wat zeggen de cijfers: werkt het?

Dat is lastig te zeggen. RTL Nieuws publiceerde vorig jaar (2022) een overzicht. En daar komen onder andere de volgende bevindingen uit:

· Vorig jaar kwamen amputaties door vuurwerk allemaal door zwaar illegaal vuurwerk (cobra's, etc.)

· 22% van de ongelukken was met vuurwerk uit categorie 1 (sterretjes, knalerwten, etc.)

· Oogletsel had heel vaak kunnen worden voorkomen als men een vuurwerkbril had gebruikt.

· Meest voorkomende letsel: brandwonden.

Het blijkt dat er in 2022 wel minder vuurwerkslachtoffers waren dan in 2020 of 2019. Vanwege covid-maatregelen, laten we de tussenliggende jaren buiten beschouwing. Het lijkt erop dat strakkere regels voor vuurwerk toch zorgen voor minder vuurwerkongelukken. Maar de daling kan ook nog te maken hebben met dat sommige mensen toch nog vanwege covid minder actief waren met vuurwerk afsteken. Ook is er een kanttekening: het percentage mensen dat mensen die naar de spoedeisende hulp gaan, is gedaald is dan het percentage mensen dat met vuurwerkletsel naar de huisarts gaat.

Of de ban op categorie 3 vuurwerk een positief effect heeft op het aantal zware alsook de overige vuurwerkongelukken is dus nog niet helder. Eigenlijk zal 2023 dit kunnen uitwijzen.

Wat zijn de afspraken?

Het vuurwerkbesluit regelt het gebruik van consumentenvuurwerk en stelt regels voor de verkoop, opslag en het afsteken ervan. Op 31 december 2023 mag vanaf 18:00 uur tot 1 januari 02:00 vuurwerk afgestoken worden. Categorie 1 vuurwerk mag je het gehele jaar afsteken, als dit tenminste geen overlast veroorzaakt.

Gemeenten kunnen aanvullende regels opstellen boven op het Vuurwerkbesluit. Hierdoor kunnen er verschillen zijn tussen gemeentes. Dat kan inhouden dat je in de gehele gemeente of in bepaalde delen ervan geen vuurwerk mag afsteken. Voor grootschalige vuurwerkshows is vaak een vergunning nodig.

Veilig omgaan met vuurwerk

Vuurwerk vormt een integraal onderdeel van veel festiviteiten en vieringen, maar het belang van veiligheid mag nooit worden onderschat. De kracht en de opwinding van vuurwerk gaan hand in hand met risico's als het niet op de juiste manier wordt behandeld. Wat zijn de belangrijkste veiligheidsmaatregelen bij het afsteken van vuurwerk?

Enkele essentiële veiligheidsmaatregelen zijn:

· Houd vuurwerk altijd op afstand van mensen, dieren en gebouwen.

· Draag oogbescherming en beschermende kleding.

· Gebruik alleen goedgekeurd en legaal vuurwerk.

· Volg strikt de instructies op de vuurwerkproducten.

Zijn er alternatieven voor vuurwerk die veiliger zijn?

Ja, er zijn verschillende alternatieven, zoals lichtshows, laserdisplays, en lichtgevende ballonnen. Ook zijn er speciale effecten die worden gecreëerd met veilige materialen, zoals glowsticks en feestelijke confetti.

Hoe kan ik mijn kinderen veilig laten genieten van vuurwerk:

· Zorg voor strikt toezicht door volwassenen.

· Laat kinderen nooit vuurwerk zelfstandig afsteken.

· Gebruik kindvriendelijk vuurwerk, zoals sterretjes, onder begeleiding.

Wat te doen met vuurwerkresten na afloop van de viering:

· Wacht minstens een half uur na het afsteken voordat je de resten opruimt.

· Ruim de resten veilig op met handschoenen aan.· Gooi vuurwerkresten weg in een afgesloten prullenbak.