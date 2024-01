4 handige tips voor het uitkiezen van de juiste zorgverzekering voor 2024

Wil je aan het einde van het jaar overstappen van zorgverzekering? Dan ben je misschien alvast voorzichtig begonnen aan de zoektocht. Door het grote aanbod kan het alleen lastig zijn om te bepalen wat in jouw situatie de juiste zorgverzekering voor 2024 is. Om het voor jou allemaal wat makkelijker te maken, hebben wij hier 4 handige tips op een rijtje gezet die van pas komen bij het uitzoeken van een zorgverzekering.



1. Schat in welke zorg je verwacht nodig te hebben

De minimale zorgverzekering die je af moet sluiten, is de basisverzekering. Hiermee ben je verzekerd voor medisch noodzakelijke zorgkosten. Een bezoekje aan de huisarts of een medisch specialist valt binnen de dekking van de basisverzekering en dat geldt ook voor voorgeschreven geneesmiddelen. Ook zorg voor kinderen tot 18 jaar, ziekenvervoer, verloskundige zorg en kraamzorg zijn verzekerd als je de basisverzekering afsluit.



Verwacht je in 2024 alleen gebruik te maken van de zorg die we hierboven hebben genoemd? Dan volstaat het om de basisverzekering af te sluiten. Helaas is dit niet voor iedereen voldoende. Als je vaak naar de fysio gaat of problemen met je gebit hebt, kan het verstandig zijn om je aanvullend te verzekeren. De kosten die je hiervoor maakt, worden dan ook (deels) vergoed door je verzekeraar. Bereken wel eerst of het financieel interessant is om je aanvullend te verzekeren. De premie stijgt namelijk als jij je basisverzekering uitbreidt.



2. Denk na over je eigen risico

Voor zorgverzekeringen geldt in 2024 een verplicht eigen risico van 385 euro. Dit houdt in dat je de eerste 385 euro zelf betaalt als je zorg uit de basisverzekering nodig hebt. Naast het verplicht eigen risico werken verzekeraars ook met een vrijwillig eigen risico. Standaard staat dit op 0 euro, maar je kunt het verhogen tot maximaal 500 euro. Kies je voor een vrijwillig eigen risico? Dan draai je zelf op voor een groter deel van de kosten als je zorg nodig hebt. Het vrijwillig eigen risico wordt namelijk bij het verplicht eigen risico opgeteld. Omdat je zelf meer risico loopt, geeft een zorgverzekeraar je korting op de premie.



3. Kies tussen natura- en restitutiepolis

Voordat je een zorgverzekering voor 2024 afsluit, moet je weten dat er onderscheid gemaakt wordt tussen een natura- en restitutiepolis. Kies je voor een zorgverzekering met naturapolis? Dan worden je zorgkosten alleen volledig vergoed als je naar een zorgverlener gaat die een contract heeft met je zorgverzekeraar. Als je voor een niet-aangesloten zorgverlener kiest, draai je zelf op voor (een deel van) de kosten. Bij een zorgverzekering met restitutiepolis heb je vrije zorgkeuze. Je bepaalt in dat geval zelf bij welke zorgverlener je een behandeling ondergaat. Hierdoor is een restitutiepolis duurder dan een naturapolis.



4. Vergelijk verzekeraars met elkaar

Wie de juiste zorgverzekering voor 2024 wil vinden, ontkomt er niet aan om een vergelijking te maken. Doe dit niet alleen als je op zoek bent naar een studenten zorgverzekering, maar ook als je een reguliere zorgverzekering af wil sluiten. Om te voorkomen dat vergelijken je veel tijd en moeite kost, gebruik je een vergelijkingssite. Je vult hier in waar jouw zorgverzekering aan moet voldoen en de site vergelijkt verschillende zorgverzekeraars met elkaar. De resultaten worden op prijs gesorteerd, waardoor je direct weet hoeveel een zorgverzekering kost. Baseer je keuze alleen nooit volledig op de prijs, maar kijk vooral hoe je verzekerd bent.