Maak de gelegenheid onvergetelijk met een persoonlijke waardecheque

Een persoonlijke tint toevoegen aan cadeaus maakt de speciale gelegenheid nog memorabeler. Overweeg daarom eens om een waardecheque te laten drukken voor een bijzonder moment. Je kunt hierbij natuurlijk zelf kiezen hoe groot of klein exemplaar je gaat uitdelen, maar één ding is zeker; met zo’n uniek en attent gebaar maak je zeker indruk.

Geef een speciaal verjaardagscadeau

Een verjaardag is het perfecte moment om iemand te verrassen met een grote cheque. Je kunt bijvoorbeeld een waardecheque maken met informatie over een cadeau die de jarige de vrijheid geeft om zelf iets speciaals te kiezen. Door een ontwerp te maken die bij de persoonlijkheid van de jarige past kun je het cadeau ook nog eens personaliseren.

Je had het cadeau natuurlijk ook op een kaartje kunnen schrijven, maar het maken van zo’n waardecheque toont toch extra inzet bij het uitdelen van het cadeau. Deze blijk van inzet en waardering maakt de verjaardag onvergetelijk! Wedden dat de jarige nog lang over jouw mooie cheque zal napraten?

Een waardecheque als blijk van liefde

Ook een huwelijksjubileum is een perfect moment om een waardecheque uit te delen. Een unieke mijlpaal verdient natuurlijk een uniek cadeau en met zo’n mooie cheque verras je het jubilerende paar geheid!

Een grote cheque biedt alle ruimte om bijvoorbeeld de afgelopen jaren visueel samen te vatten. Je kunt zo’n cheque dus ook heel goed voor dubbele doeleinden inzetten. Ontwerp de voorkant zodat de cheque ook nog een mooi plekje kan krijgen in huis, als herinnering aan het mooie jubileum.

Ondertussen kun je op de achterkant alle voorwaarden of opties van het cadeau toevoegen. Denk aan een romantisch diner, een weekendje weg of een cadeau voor hun huis. De waardecheque biedt hiertoe alle keuzevrijheid.

Extra waardering van jouw vriendschappen

Je hoeft natuurlijk niet altijd een expliciete gelegenheid hebben om zo’n cheque te kunnen uitdelen. Je kunt het ook eens doen om je dankbaarheid aan vrienden te tonen die altijd voor je klaar staan. Geef met deze cheque de vrijheid om zelf iets leuks uit te kiezen of een belevenis cadeau te geven.

Of het nu gaat om een ontspannende spa-dag, een avontuurlijke activiteit of een langverwacht item; met de waarde cheque kun je de waarde van jouw vriendschap nog eens extra onderstrepen. Door ook hier het ontwerp persoonlijk te maken zal zo’n cheque nog meer waarde bieden dan een simpele kaart.

Waar laat je zo’n waardecheque drukken?

Door een waardecheque te laten drukken bij een professionele drukkerij, voegt het extra klasse toe aan het cadeau. Kies daarom voor een passend materiaal bij jouw ontwerp. Je kunt zo’n cheque namelijk laten drukken op:

Stevig papier

Plaatmateriaal zoals forex of foamboard

Je wilt natuurlijk dat het overhandigen van zo’n cheque is niet zomaar een cadeau is; je geeft een ervaring met een blijvende herinnering. Zorg daarom voor goed materiaal dat een lange tijd mooi blijft.

Je wilt natuurlijk dat het overhandigen van zo'n cheque is niet zomaar een cadeau is; je geeft een ervaring met een blijvende herinnering. Zorg daarom voor goed materiaal dat een lange tijd mooi blijft.