Aantal inbraken gedaald in 2023!

Hoewel er in december zoals gewoonlijk een piek was, is er een sprake van een daling van het aantal inbraken in 2023. Dat december populair blijft is niet vreemd. Mensen zijn dan vaker van huis. Het advies: laat iets van een lampje aan, ook als de shutters of gordijnen al dicht zijn. Het is toch zichtbaar en geeft de indruk dat er iemand thuis is.

Daalt de criminaliteit?

Dat blijkt niet zozeer het geval te zijn. Inbraakexpert Mireilla van den Boom bij verzekeraar Interpolis geeft in het Parool aan dat kleine misdadigers hun werkgebied hebben verschoven. Ze zitten nu meer in de drugs en online criminaliteit. Naast het lampje aanlaten geeft ze het advies “Ruim kopjes koffie niet op, en laat ook speelgoed slingeren.”

Voorkomen van inbraak?

Inbraken volgen vaak een patroon, met inbrekers die gebruikmaken van bepaalde methoden. Populaire inbraakmethoden zijn onder andere...

Het begint allemaal met de basis: degelijke sloten. Investeren in hoogwaardige sloten en overwegen om geavanceerde beveiligingstechnologie te integreren...

Een goed verlichte woning schrikt inbrekers af. Overweeg strategische plaatsing van verlichting, zoals bij de ingang.

Sociale samenwerking is een krachtig wapen tegen inbraak. Het opzetten van een buurtwacht kan helpen om...

Educatie is essentieel. Het verspreiden van informatie over thuisbeveiliging in de gemeenschap kan het bewustzijn vergroten en mensen aansporen.

Extra maatregelen? Wil je shutters op maat laten maken, voor zo min mogelijk inkijk? Dan kun je hier shutters op maat laten maken. Voor een goede beveiliging zijn er diverse opties: Van slimme camera's tot geavanceerde alarmsystemen. Technologie speelt een tegenwoordig wel een cruciale rol in moderne huisbeveiliging. Daarnaast bieden beveiligingsexperts waardevolle inzichten. Overweeg het plannen van een beveiligingsaudit om de zwakke punten in je huidige beveiliging te identificeren.

Het is begrijpelijk dat budget een rol speelt bij beveiligingsbeslissingen. Weeg de kosten en baten af op de lange termijn.

Hoe voorkom je dat je online opgelicht wordt?

Er is een verschuiving dus naar drugscriminaliteit en online oplichting. In de digitale wereld van vandaag is online oplichting inderdaad helaas een reëel gevaar. Het is essentieel om bewust te zijn van de risico's en proactieve maatregelen te nemen om jezelf te beschermen. In dit artikel verkennen we strategieën en tips om online oplichting te voorkomen.

Phishing is een veelvoorkomende methode voor oplichting. Wees voorzichtig met verdachte e-mails, berichten of websites die proberen gevoelige informatie te verkrijgen. Controleer altijd de afzender en de URL voordat je persoonlijke gegevens deelt. Phishing-e-mails komen vaak van vreemde, onofficiële e-mailadressen. Let op spelfouten in de afzenderadressen, extra tekens of ongewone domeinnamen die lijken op bekende bedrijven.

Gebruik sterke, unieke wachtwoorden voor al je online accounts. Vermijd eenvoudige combinaties en gebruik liever een mix van letters, cijfers en symbolen. Wachtwoorden regelmatig wijzigen verhoogt ook je beveiliging.

Zorg ervoor dat je besturingssysteem, antivirusprogramma's en andere software up-to-date zijn. Fabrikanten brengen regelmatig beveiligingsupdates uit om kwetsbaarheden te verhelpen, waardoor je beter beschermd bent tegen online bedreigingen.

Bij online winkelen of het delen van gevoelige informatie is het cruciaal om te controleren of de website beveiligd is. Zoek naar "https://" in de URL en een hangslotsymbool in de adresbalk. Dit geeft aan dat de verbinding versleuteld is.

Voeg een extra beveiligingslaag toe door tweestapsverificatie in te schakelen waar mogelijk. Dit betekent dat naast je wachtwoord nog een verificatiemethode nodig is, zoals een sms-code of een authenticatie-app.

Houd je bank- en creditcardafschriften nauwlettend in de gaten. Meld onbekende transacties onmiddellijk aan je bank om snel actie te ondernemen bij verdachte activiteiten. Wees sceptisch over aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. Oplichters gebruiken vaak lokkertjes om slachtoffers te lokken. Onderzoek en verifieer voordat je op een aanbieding ingaat.

Overige herkenningspunten

Phishing-e-mails proberen vaak een gevoel van urgentie te creëren. Ze kunnen dreigen met onmiddellijke actie, zoals het sluiten van een account of het blokkeren van toegang. Wees sceptisch bij onverwachte haast.

Voordat je iets online koopt, onderzoek de betrouwbaarheid van de winkel. Lees recensies, controleer het retourbeleid en gebruik veilige betaalmethoden. Vermijd transacties op verdachte websites. Beperk de informatie die je online deelt. Geef alleen persoonlijke gegevens aan vertrouwde bronnen en vermijd het delen van te veel details op sociale media.

Wees voorzichtig met bijlagen in e-mails, vooral als ze onverwacht zijn. Phishing-e-mails bevatten mogelijk schadelijke bijlagen die malware kunnen verspreiden. Open geen bijlagen van onbekende afzenders.

Legitieme organisaties vragen nooit om gevoelige informatie via e-mail. Wees wantrouwend als je wordt gevraagd om inloggegevens, wachtwoorden of persoonlijke gegevens te delen.

Als een e-mail je naar een website leidt, controleer dan de beveiliging. Legitieme websites gebruiken "https://" en hebben een hangslotsymbool in de adresbalk.

Als je twijfels hebt over een ontvangen e-mail, ga dan niet in op de inhoud. In plaats daarvan ga je rechtstreeks naar de officiële website van het bedrijf of neem contact op met hun klantenservice om de authenticiteit te verifiëren.

Door alert te zijn op deze tekens van phishing kun je jezelf beter beschermen tegen online oplichting. Het is altijd veiliger om kritisch te zijn bij het ontvangen van onverwachte e-mails en verdachte links.