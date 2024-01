De nieuwe manier van post versturen

Vroeger was de post een systeem om briefkaarten, brieven en pakketten fysiek te versturen. Tegenwoordig bestaat deze mogelijkheid nog steeds, maar het is veel breder geworden met de komst van het internet. Veel zaken zijn gedigitaliseerd. Zelfs het kopen van een zelfklevende postzegel is niet meer nodig door de komst van de postzegelcode. Toch is het soms nog steeds nodig om een brief fysiek te verzenden. In deze blog vertellen we je alle manieren waarop dit mogelijk is.

Het voordeel van een aangetekende brief

Wanneer je zeker wilt weten dat de post aankomt is het verstandig om een brief aangetekend te versturen. Doordat je een verzend/ontvangstbewijs ontvangt, kun je altijd aantonen dat het poststuk op tijd is verstuurd. Dit is handig bij de volgende postsoorten:

een contract of abonnement;

een bezwaarschrift;

een brief voor een verjaringstermijn;

Je krijgt bij het afgeven van de post een bewijs, waarop staat wanneer de brief is verstuurd. Hierop staat vaak een track & trace code, waarmee je ook kunt zien wanneer de post aankomt bij de ontvanger. Hoewel dit natuurlijk erg handig is, hangt er ook een prijskaartje aan vast. Zo is het aangetekende versturen wel 10 keer duurder dan gewone post.

Digitalisering van de postwereld

Tegenwoordig kan bijna alles digitaal geregeld worden. Zo kun je in een handomdraai fysieke post online versturen. Zo hoef je zelf de brief niet meer uit te printen, komen er geen enveloppen meer bij kijken en je hoeft niet meer op zoek naar een postzegel. Het versturen gaat eenvoudig via drie stappen:

Je stelt de brief op en slaat hem op als PDF (dit kunnen ook meerdere PDF’s tegelijk zijn). Je upload één of meerdere PDF’s. Je vult de gegevens van de geadresseerde in en controleert of dit goed zichtbaar is op de envelop. Kies een bezorgmoment en klik op versturen.

Al na twee minuten zal de brief verstuurd worden. Sneller en makkelijker kan bijna niet, toch? Kies je voor Postbode.nu? Dan gaat alles automatisch, maar je kunt wel zelf keuzes maken voor het soort papier, de envelop en zelfs een bedrukking daarvan.

Welke alternatieven heb je voor een ontvangstbevestiging?

Soms is het een eis van de ontvanger om de brief aangetekend te ontvangen. Is dat niet zo, dan kun je ook gebruikmaken van de volgende middelen: