Je badkamer duurzaam verbouwen: waar kun je op letten?

Als je op het punt staat de badkamer te verbouwen, is het natuurlijk belangrijk om na te denken over wat je mooi vindt en wat je praktisch vindt. Maar het is ook de uitgelezen kans om je badkamer te verduurzamen. Als je hier in de voorbereiding al rekening mee houdt, kun je flink wat energie besparen en zul je bovendien langer plezier hebben van je nieuwe badkamer. Zo kun je met het materiaal van je badkraan tot aan de isolatie van je bad bijdragen aan een duurzaam eindresultaat. In dit artikel een aantal tips waar je rekening mee kunt houden.

Water

Het meest voor de hand liggende thema als je denkt aan een duurzame badkamer is natuurlijk het gebruik van water. Er zijn manieren om al tijdens het verbouwen het toekomstige waterverbruik in de badkamer te beperken. Een waterbesparende kraan of douchekop kan het waterverbruik met meer dan de helft verminderen en hoeft daarbij niet ten koste te gaan van het comfort. Dit type kranen heeft namelijk een techniek ingebouwd die water en lucht met elkaar mengt, waardoor je per minuut minder water verbruikt maar gevoelsmatig nog steeds onder een stevige straal staat. Bij de keuze van het toilet kun je het beste gaan voor een spoelsysteem waarbij je door middel van de grote of kleine knop kunt kiezen voor een grote of kleine spoeling.

Energie

Met het besparen van (warm) water bespaar je automatisch ook vaak op energie. Zo houd je het badwater extra lang op een aangename temperatuur als het bad goed is geïsoleerd. Hierdoor zul je niet alleen minder water gebruiken, maar ook minder energie om dit water op te warmen. Daarbij is een verbouwing een goede aanleiding om meteen een douche-wtw-systeem te installeren. Dit is een warme-terugwinning-systeem dat ervoor zorgt dat koud leidingwater wordt voorverwarmd met het warme water dat wegstroomt tijdens het douchen. Door op deze manier restwarmte te hergebruiken kan bij een gemiddelde douchebeurt wel tot de helft van de benodigde stroom besparen.

Materiaal

Bij het kiezen van de tegels, meubels en kranen, kun je een groot verschil maken door zoveel mogelijk voor duurzame materialen te kiezen. Natuurlijke materialen zoals hout, bamboe en natuursteen zijn zeer geschikt voor in de badkamer en hebben over het algemeen een lange levensduur. Het is verstandig om zoveel mogelijk gebruik te maken van slijtvaste, vochtbestendige en eventueel recyclebare materialen. Als je voor keramische tegels kiest, doe je er goed aan om te kijken naar de PEI-waarde, die aangeeft in hoeverre de tegel bestand is tegen krassen en vuil. Daarnaast kun je denken aan extra bescherming tegen externe invloeden. Zo zijn kranen met een extra PVD-coating vrijwel onverwoestbaar en zullen ze niet oxideren door het gebruik van schoonmaakmiddelen en doucheproducten. Verschillende overwegingen dus om in het achterhoofd te houden in de aanloop naar je badkamerverbouwing.