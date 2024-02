Ergonomisch verantwoord werken is belangrijk, zoals je hopelijk wel weet. Zeker als je de hele dag lang in principe in dezelfde houding werkt, is het cruciaal dat die houding dan wel geoptimaliseerd is om lichamelijke ongemakken zo veel mogelijk te voorkomen. Daar moet een werkplek goed op ingericht worden. De bureaustoel speelt daar een grote rol in, maar wat is de rol van je bureau in ergonomisch verantwoord werken?

Juiste hoogte van het bureaublad belangrijk voor zithouding

Zonder een goede bureaustoel die je rug goed ondersteunt en die de juiste hoogte of kan krijgen voor jouw lichaam, wordt ergonomisch verantwoord lastig. Alles begint daar, maar daarnaast speelt ook je bureau een belangrijke rol in het bereiken van een ergonomische houding om in te werken. Ook het bureaublad moet namelijk op de ideale hoogte komen. Zo kunnen je polsen erop rusten zonder dat je vooroverbuigt of juist met je schouders omhoog gedrukt zit. Beide kunnen namelijk voor lichamelijke ongemakken zorgen. De juiste hoogte van het bureaublad is hetzelfde als die van de armleuningen van een correct ingesteld bureaustoel. Dat betekent: voeten plat op de grond, bovenbenen horizontaal en de armleuningen op het punt waar ze door je elleboog geraakt worden als je je hand op je sleutelbeen legt en je arm laat hangen.

Positieve effecten van een zit-stabureau

Feit blijft dat de hele dag zittend werken niet goed voor je is, ook al werk je in een ergonomisch verantwoorde houding. Idealiter wissel je zitten en staan af, maar je wilt natuurlijk wel productief kunnen zijn op de momenten dat je staat. Dat kan door te investeren in een zogenaamd zit-stabureau, ook wel bekend als een hoog-laagbureau. Dit is een bureau dat dusdanig in hoogte verstelbaar is – vaak elektrisch ook – dat je er zowel zittend als staand aan kunt werken. De hele dag staand werken is ook niet goed, maar de afwisseling zorgt voor een betere bloeddoorstroming en minder belasting voor je spieren en gewrichten. De afwisseling kan zorgen voor meer alertheid die leidt tot een betere focus en productiviteit.

Ergonomie verdient meer aandacht bij thuiswerken

Op de zaak is het de verantwoordelijkheid van de baas om ervoor te zorgen dat je een werkplek hebt waar je ergonomisch kunt werken. Dan blijft het natuurlijk nog steeds jouw eigen verantwoordelijkheid om te zorgen dat je daar ook daadwerkelijk goed gebruik van maakt. Maar tegenwoordig is het steeds gewoner om hybride te werken, wat wil zeggen dat er veel meer thuisgewerkt wordt dan een aantal jaar geleden. Daar wringt toch wel de schoen, want bij slechts een kwart van de thuiswerkplekken is de ergonomie op orde. Ook hier kan de baas een rol in spelen, maar dan moet je daar wel zelf het voortouw in nemen. En als je je eigen baas, geldt dat natuurlijk dubbel en dwars.

Let overigens ook op dat de diepte van je bureau ook van belang is. Het is namelijk belangrijk dat je beeldscherm op een armlengte afstand van je kan staan, zodat je je ogen niet te veel belast. Dan moet je bureau wel diep genoeg zijn om dat toe te laten. De hoogte van je beeldscherm is ook belangrijk: de bovenrand moet op ooghoogte staan, zodat je met je nek in een natuurlijke houding werkt.