Waarom het impeachmentproces de kans vergroot dat Trump herkozen wordt

Een meerderheid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft besloten dat de impeachmentprocedure wordt gestart. Dat wil zeggen dat er een rechtszaak komt tegen Donald Trump in de Senaat. Hij is pas de derde president in de Amerikaanse geschiedenis die dat overkomt, maar hoogstwaarschijnlijk heeft hij er alleen maar profijt van.

De Democraten leggen de president machtsmisbruik en belemmering van de rechtsgang ten laste. De jury die moet oordelen bestaat uit alle honderd senatoren. In tegenstelling tot het Huis van Afgevaardigden hebben de Republikeinen in de Senaat wel een (nipte) meerderheid. Bovendien is er zelfs een twee derde meerderheid nodig om de president af te zetten. De kans dat dat gebeurt is nul.

Het gevolg is dat het vonnis een triomf wordt voor Trump. Volgens RTL-correspondent Erik Mouthaan wordt het impeachmentproces door de Republikeinen gebruikt om de achterban aan te sporen om weer op Trump te stemmen bij de volgende verkiezingen.

Bij die achterban leeft het sentiment dat de Democraten proberen de president kapot te maken. Ze zijn dus extra gemotiveerd om te stemmen en dat zou de doorslag kunnen geven bij een eventuele herverkiezing.