Iedere maand rijden tientallen EU-auto’s tussen Brussel en Straasburg. Leeg

Iedere maand laat de EU 105 auto’s rijden tussen Brussel en Straatsburg en terug. Dat is voor parlementsleden die niet met de trein of het vliegtuig willen. Er zijn 751 parlementsleden. Gemiddeld, schrijft De Morgen, willen er 25 met de auto. Van de 105 auto’s worden er dan nog een aantal gebruikt voor hoge ambtenaren of gasten. De rest rijdt leeg heen en weer. De auto’s worden in Straatsburg gebruikt als taxi voor de parlementsleden.

De maandelijkse volksverhuizing tussen Brussel en Straatsburg oogst al jarenlang kritiek. In 2014 schatte de Europese Rekenkamer de kost van de verhuisoperaties op 109 miljoen euro per jaar. De meeste lidstaten willen het parlement permanent in Brussel houden, maar Frankrijk weigert af te stappen van de regeling.