Minister van Financiën: “Zorgkosten zijn niet vol te houden”

De zorgkosten lopen in de volgende kabinetsperiode op tot 100 miljard euro, berekende het CBS onlangs. Dat is 10 procent van het totaal bedrag dat in Nederland jaarlijks wordt verdiend. “Dat is niet houdbaar,” zegt minister van Financiën Wopke Hoekstra in het AD.

“Op korte termijn zijn bezuinigingen niet nodig. Maar als we al die mooie voorzieningen structureel willen volhouden, zal de economie harder moeten groeien,” vervolgt de CDA-minister. Het is volgens hem de reden achter het investeringsfonds dat hij samen met collega Wiebes wil oprichten.

“Deze groei van de kosten van de zorg is op termijn niet houdbaar en niet organiseerbaar. Vooral de zorg heeft het vermogen om als een koekoeksjong andere vogeltjes uit het nest te duwen. Dat betekent dat je zult moeten kijken: hoe geef je het geld verstandig uit, terwijl je de mooie kanten van ons stelsel in stand houdt. Onze ziekenhuizen zijn van wereldklasse, de zorg is voor iedereen toegankelijk. Vergelijk dat eens met Amerika, waar mensen die onverzekerd zijn soms met rotte tanden in de mond zitten.”

De kosten van de gezondheidszorg dreigen een probleem te worden. Volgens het CBS zijn de kosten tegen 2040 verdubbeld ten opzichte van nu. Op dit moment geven we jaarlijks 80 miljard euro uit aan zorg.