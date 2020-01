Oude Playboy met VVD’ers duikt op: “Obsceen en vunzig”

Er is een Playboy opgedoken uit 1986 met daarin twee VVD’ers, die uit de kleren gaan. Destijds zorgde de blote liberalen voor veel ophef. Het Nationaal Archief heeft de beelden nu vrijgegeven, meldt het AD.

Op de foto’s staan Arnoud Cevaal (toen 37) en zijn vriendin Lorette Welter (toen 30). Hij was ambtelijk secretaris voor de VVD en stond op de 58ste plaats op de kieslijst. Zij was fractiemedewerker voor de partij. Het bloottijdschrift omschrijft het koppel gekscherend als Vrijmoedig Vrijend Duo’. Er zijn foto’s gemaakt in de oude zaal van de Tweede Kamer, maar ook in bad en onder de douche.

De VVD werd na het verschijnen van het magazine bedolven onder boze brieven van partijleden. “Obscene afbeeldingen, waarvan de foto op pagina 46, waar Cevaal met zijn tong de tepel van Welter beroert, het best als pure pornografie betiteld kan worden,” schrijft een boze VVD’er onder meer.

‘Vunzig. Verwaand. Dom’, zo bedenkt een partijlid een alternatieve naam voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Op een ander kaartje staat: “Geen pornografie in de 2e Kamer. Stem nooit meer V.V.D. liever nog de Centrum Partij.”

Het stel zelf ziet het kwaad er niet van in. “Ach, Nijpels is zelf ook niet schuw van publiciteit”, zegt Cevaal in Playboy. “De een laat zich fotograferen in een vliegtuig van Transavia, de ander in Des Indes. Het is toch iemand die vrij ruimdenkend is en dat soort dingen ook niet schuwt. Hij heeft genoeg gevoel voor publiciteit.”

De VVD was er echter niet van gecharmeerd. Cevaal werd geschrapt van de kieslijst, geroyeerd als VVD-lid en in juli 1986 ontslagen. Welter keerde ook niet terug bij de partij. De liberalen zakten na de Tweede Kamerverkiezingen in dat jaar van 36 naar 27 zetels. De Playboy-affaire zou de verkiezingsuitslag geen goed hebben gedaan.