Van bouwvakker tot machtig strateeg: Wie is Qassem Soleimani?

Extreem intelligent en extreem meedogenloos, zo omschrijft de CIA de Iraanse generaal Qassem Soleimani, die door een Amerikaanse aanval vanochtend om het leven kwam. Soleimani wordt beschouwd als de machtigste man van Iran na de president. Hij was het hoofd van de Quds-brigade, een divisie van de Iraanse Revolutionaire Garde die verantwoordelijk is voor buitenlandse militaire offensieven en clandestiene operaties.

Voormalige baas van de CIA David Petraeus omschreef de 62-jarige Soleimani ooit als “een zeer bekwame, charismatische, talentvolle, professioneel competente, duivels slechte mens”. Gewezen VS-ambassadeur in Irak, Ryan Crocker, noemde hem ‘de Darth Vader van de hedendaagse Midden-Oostenpolitiek’. Hij wordt beschouwd als de belangrijkste militaire strateeg van Iran.

“Hij was belangrijker dan de president, sprak met alle partijen in Iran en omliggende landen en had een direct lijntje met de grootste leiders. Hij bepaalde het regionale beleid van Iran,” aldus Dina Esfandiary van de denktank Century Foundation. “Zijn vermogen om relaties op te bouwen, maakte hem zo effectief. Hij bouwde ze op met iedereen, binnen en buiten Iran, binnen en buiten de overheid,” vervolgt ze.

Zijn naam ging rond als mogelijke opvolger van de president. Zijn meedogenloze aanpak maakte hem geliefd bij de hardliners in Teheran. Op het oog was Soleimani een kleine, bescheiden man, een schaduwfiguur, die zelden op de voorgrond trad, maar op de achtergrond had hij alle touwtjes in handen.

Volgens het Pentagon had Soleimani vergevorderde plannen om opnieuw Amerikaanse soldaten en diplomaten aan te vallen in Irak. Dat zou de reden zijn voor de aanval. Voor Iran is het een regelrechte oorlogsverklaring. “Soleimani vermoorden zou hetzelfde zijn als wanneer de Amerikaanse minister van Defensie zou worden gedood door een Iraanse aanval”, aldus Hillary Mann, een voormalige medewerkster van het Witte Huis.

Soleimani gaf Trump in 2018 nog een dreigende waarschuwing: “Ik zeg u, meneer Trump, de gokker, ik zeg u, weet dat we dicht bij u zijn op een plaats waar u het niet vermoedt. U zal de oorlog beginnen, maar wij zullen de oorlog beëindigen.“