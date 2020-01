Iran-expert: ‘Doden Soleimani verbluffend dom’

Een Iran-expert noemt de Amerikaanse luchtaanval die de Iraanse generaal Qassem Soleimani doodde “verbluffend” dom en contraproductief.

“Het was een verbluffend domme en contraproductieve stap van de kant van de Verenigde Staten. En we gaan de prijs betalen, en de mensen in het Midden-Oosten zullen de prijs hiervoor jarenlang betalen, “zegt Barbara Slavin, directeur van het Future of Iran Initiative van de Atlantic Council-denktank.

Slavin ziet winnaars en verliezers van de crisis.

“Winnaars zijn ISIS, Al Qaida, soennitische fundamentalisten die Iran en de VS haten, Rusland en China, die krachtiger zullen worden in het Midden-Oosten.” Volgens haar zal Amerika verdreven worden uit Irak. Daarmee is de VS ook belangrijke bases kwijt, die de machtspositie van de VS in het gebied steunden.

Trump verbrak in 2017 de afspraak die de westerse landen, Rusland en Iran hadden gemaakt. Deze ‘Irandeal’ dwong Iran zijn bewapening te beperken in ruil voor economische voordelen. De deal was gesloten door Obama en dus verbrak Trump hem, hoewel hij volgens alle andere betrokkenen goed werkte.

“Donald Trump stapte vorig jaar uit een deal met Iran die werkte. Donald Trump begon deze escalatiecyclus. Als er een oorlog van komt, is het de oorlog van Donald Trump.”