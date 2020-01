Als het oorlog wordt: de 2 legers

Amerika doet alsof Iran vreselijk gevaarlijk is. Met gerichte operaties in andere landen is dat ook tot op zekere hoogte zo, al mislukte heel veel operaties die de vermoorde generaal Qassem Soleimani op poten zette.

Maar als het op gevechtskracht van de legers aankomt, is de vergelijking tussen de VS en Iran bijna lachwekkend

Budget

Iran: $6 miljard

VS: $716 miljard

Troepensterkte

Iran: 523.000

VS: 1.3 miljoen

Vliegtuigen

Iran: 509

VS: 13.398

Schepen

Iran: 398

VS: 415

Atoombommen

Iran: onbekend

VS: 6.185

Bereik raketten

Iran: 3.000 km

VS: Overal op aarde

Reservisten

Iran: 350.000

VS: 860.000

Nucleaire onderzeeërs

Iran: 0

VS: 14

Torpedobootjagers