Iran geeft toe: wij haalden de Boeing per ongeluk neer

Iran geeft toe dat het land de Boeing die woensdag bij Teheran crashte,heeft neergehaald.In een verklaring van het Iraanse leger staat dat het vliegtuig per ongeluk is neergeschoten en er wordt gesproken over een menselijke fout.

Bij de vliegramp kwamen alle 176 inzittenden om het leven. In de verklaring staat dat het toestel van Ukraine International Airlines, in de nasleep van de raketaanvallen van de VS, de vorm had van een vijandig vliegtuig en ook op zo’n hoogte vloog.

Iran biedt zijn condoleances aan de nabestaanden aan.