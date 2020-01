OM: Groep de Mos deelde subsidie uit aan vrienden

De wethouders van Groep de Mos gaven niet alleen een kostbare vergunning aan het zalencentrum van een bevriende Turkse ondernemer, maar gaf ook subsidie. Dat schrijft het AD, dat de aanklacht heeft ingezien.

De Haagse Groep de Mos-wethouders Rachid Guernaoui en Richard de Mos moesten in oktober opstappen nadat de rijksrecherche invallen had gedaan op het stadhuis en thuis in het kader van een groot corruptie-onderzoek. Dat onderzoek richt zich onder meer op het tegen betaling verstrekken van nachtvergunningen aan het bevriende zalencentrum Opera, zo was al bekend.

Maar bij Guernaoui speelt iets anders, blijkt nu: justitie verdenkt de voormalige D66’er ervan een subsidie voor een Turkse vereniging geregeld te hebben, terwijl een flink deel van dat gemeentegeld weer ten goede kwam van hetzelfde zalencentrum, gerund door de broers A., intimi en donateurs van Groep de Mos.