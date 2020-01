Obama waarschuwde in 2016: Trump is een ‘fascist’

Tijdens de campagne van 2016 zei Barack Obama tegen senator Tim Kaine, die de vice-president zou worden van Hillary Clinton: “Jullie moeten een fascist uit het Witte Huis houden.”

Je hoort dat Kaine tegen Clinton zeggen in een opname uit 2016, tijdens de campagne.

‘President Obama heeft me gisteravond gebeld en gezegd:’ Tim, dit is geen tijd om zachtaardig te worden. Jullie moeten een fascist uit het Witte Huis houden.”

Clinton antwoordt: “Ik begrijp precies wat Barack bedoelt.”

Obama is omzichtig geweest in de manier waarop hij publiekelijk over zijn opvolger spreekt. Er wordt wel gespeculeerd dat Obama mogelijk explicieter wordt als tijdens de verkiezingsstrijd dit najaar de kans zou bestaan dat Trump herkozen wordt.