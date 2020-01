Corruptie in de wereld: deze landen zijn fors achteruit gegaan

Hoewel er steeds meer aandacht is voor de aanpak van corruptie zijn er nog steeds landen die belabberd scoren op de jaarlijkse corruptie-index van Transparency International. Meer dan twee derde van de 180 onderzochte landen heeft een score van 50 of lager, wat betekent dat ze serieuze corruptieproblemen hebben.

De gemiddelde score is 43. Denemarken en Nieuw-Zeeland staan met 87 punten samen op de eerste plaats van minst corrupte landen, gevolgd door Finland, Singapore en Zweden. Somalië, Zuid-Soedan en Syrië bezetten de onderste drie plaatsen met scores van 13 of lager. Er zijn 22 landen die er de afgelopen acht jaar fors op vooruit zijn gegaan. Dat zijn onder meer Estland, Griekenland en Guyana. Ook zijn 21 landen flink achteruitgegaan, waaronder Canada, Australië en Nicaragua. De Verenigde Staten staan met een score van 69 op de laagste plaats in acht jaar. Nederland vinden we terug op een keurige achtste plaats met een score van 82.