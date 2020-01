Prins Andrew weigert medewerking aan onderzoek naar zijn vriend Epstein

De justitie en de FBI willen Prins Andrew spreken over de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein, maar hij heeft niet gereageerd op pogingen tot contact, zet Geoffrey Berman, aanklager voor het zuidelijke district van New York.

Berman sprak voor de deur van het herenhuis in Manhattan dat eigendom was van Epstein, die in augustus in zijn cel stierf in New York. Vermoedelijk pleede hij zelfmoord

De langdurige relatie van de prins met Epstein is intensief onderzocht. Andrew probeerde de situatie recht te breien in een BBC-interview in november, maar dat mislukte jammerlijk en hij was gedwongen terug te treden als vertegenwoordiger van zijn moeder, de koningin en als vertegenwoordiger van zijn land.

De prins had aangeboden samen te werken met de Amerikaanse autoriteiten om claims te onderzoeken tegen Epstein, een rijke financier die naar verluidt een groot aantal minderjarige meisjes seksueel heeft misbruikt.

Maar Berman zei dat Andrew tot nu toe juist geen enkele medewerking had verleend.