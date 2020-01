Italiaanse premier boos: ‘Ik wil óók op de voorste rij’

De top over vrede in Libië, vorige week in Berlijn, heeft geleid tot ruzie tussen Italie en de rest van de wereld. Er was, uiteraard, een groepsfoto van de deelnemers aan de top. De Italiaanse premier Conte was verwachtingsvol op de eerste rij gaan staan, tussen andere toppers als Putin, Erdogan en Boris.

Maar hij werd weggestuurd. Hij was iemand voor de tweede rij. Zoals Ursula von der Leyen. Er is een video waar je ziet dat Conte wordt weggestuurd door Macron. En Conte maakt zich daar nog steeds kwaad over.

“Het is niet Giuseppe Conte die dit niet accepteert, maar het Italiaanse protocol kan het niet accepteren.”

De premier moest zich gisteravond bij de Italiaanse versie van Jinek verantwoorden voor de nationale vernedering.

Wordt vervolgd.