Echtgenoot van Halsema blijft haar dwarszitten

Robert Oey, de echtgenoot van Amsterdams burgemeester, zoekt alweer de publiciteit. Hij kwam in de belangstelling, omdat hij illegaal een wapen in huis had en dat had laten zwerven. Zodoende kon zijn minderjarige zoon daar kattenkwaad mee uithalen. Hij gaf over die zaak in de vorige zomer een lang en zeer ongelukkig interview, die zijn vrouw in moeilijkheden bracht.

Naar nu blijkt heeft justitie hem aangeboden de zaak af te doen met een taakstraf van 40 uur. Maar Oey neemt daarmee geen genoegen en gaat in beroep. Die beroepszaak dient voor de politierechter en is openbaar.

De affaire schadelijk voor de burgemeester, begon door zijn illegale wapen. Vervolgens houdt Oey de zaak nu met interviews en rechtszaken landurig in de publiciteit. Fijn voor De Telegraaf, minder voor Halsema