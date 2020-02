Niet zo slim: Trump feliciteert de verkeerde staat met Superbowl

De Superbowl is misschien wel de belangrijkste sportwedstrijd in de Verenigde Staten. De Kansas City Chiefs waren dit jaar de winnaars van het American footballtoernooi. Reden voor Donald Trump om direct de staat Kansas te feliciteren met de overwinning. Alleen: de Kansas City Chiefs komen niet uit Kansas, maar uit Missouri.

“Proficiat aan de Kansas City Chiefs voor een geweldige wedstrijd en een fantastische comeback onder immense druk. Jullie vertegenwoordigden de geweldige staat Kansas, en in feite de hele USA, op een fantastische manier. Ons land is TROTS OP JULLIE”, tweette de Amerikaanse president.

Gelukkig kreeg hijzelf of een van zijn medewerkers al binnen enkele minuten door dat er iets niet klopte. Het bericht werd gewijzigd in: “We zijn trots op jullie en de geweldige staat Missouri.”

Toegegeven: het is verwarrend. Kansas City is de grootste stad van de staat Missouri, maar een kwartiertje verder ligt nog een Kansas City. Dit veel kleinere stadje ligt wel in de staat Kansas. Lastig als je niet uit de buurt komt, maar de Amerikaanse president zou het verschil toch moeten weten.

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!