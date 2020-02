Pelosi: Trump leek weer onder invloed tijdens speech

Volgens Nancy Pelosi leek Trump onder invloed toen hij de jaarlijkse State of the Union uitsprak. De Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden veroorzaakte ophef door de speech van de president te verscheuren, ‘omdat ze niets kon vinden in de tekst dat waar was’.

Pelosi noemde haar actie ‘het meest hoffelijke dat ze gezien de omstandigheden kon doen’. Ze wilde de president de hand schudden, maar die weigerde. “Hij kwam op mij over alsof hij een beetje onder invloed was.’’ Dat leek volgens Pelosi vorig jaar ook al zo. “Maar dat was toen.’’

Donald Trump staat bekend als geheelonthouder dus waar hij dan exact van onder invloed was is onduidelijk. Pelosi is de initiatiefnemer geweest van de mislukte impeachmentprocedure. Ze noemt Trump ‘een gevaar voor de Amerikaanse democratie’. Haar poging strandde in de overwegend Republikeinse senaat.