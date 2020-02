De waarheid is ingewikkeld voor Baudet: FvD-leider twijfelt aan verklaring NS na incident

Thierry Baudet zei gisteravond bij Jinek dat hij het toch niet eens is met de verklaring van de NS. “Mij is een heel ander verhaal verteld,” aldus de leider van Forum voor Democratie.

Baudet werd aan de tand gevoeld door politiek verslaggever Jaïr Ferwerda, die hem vroeg naar het incident. De partijleider tweette dit weekend dat ‘twee dierbare vriendinnen’ in de trein waren lastiggevallen door Marokkanen. Het bleek te gaan om een ticketcontrole en de dames weigerden hun kaartje te laten zien.

Woensdag gaf Baudet min of meer toe dat hij het bij het verkeerde eind had. Daar komt hij nu weer op terug. “Het ligt misschien wat genuanceerder,” klinkt het. “Wat precies de migratieachtergrond was van deze specifieke mensen, dat wordt dan betwist. Dat is dan niet helemaal duidelijk.’’

Als de verslaggever zegt dat het om conducteurs ging, reageert Baudet: “Er zijn verschillende lezingen van de gebeurtenis, dat heb ik aangegeven.’’ Op de vraag of het dan niet klopt wat de NS zegt, stelt Baudet: “Ik zeg dat mij een heel ander verhaal is verteld.’’