Trumps prioriteiten: meer geld voor defensie, minder voor armoedebestrijding

Dat Donald Trump vooral een fijne president is voor rijke Amerikanen bevestigt hij nog maar weer eens met de nieuwe begroting die vandaag wordt gepresenteerd. Volgens ingewijden wil Trump meer geld voor defensie en minder voor armoedebestrijding. De ingevoerde belastingverlagingen blijven behouden.

De president gaat bezuinigen op beleid voor arme Amerikanen, zoals voedselbonnen en Medicaid, dat een zorgverzekering biedt voor mensen met lage inkomens. Verder wil Trump vooral veel geld uitgeven, 4,8 biljoen dollar om precies te zijn. Dat is zeker duizend miljard meer dan er aan belastingen binnenkomt.

Het terugdringen van het begrotingstekort, zoals Trump van plan was, moet dus nog even wachten. Voorlopig loopt het alleen maar verderop. Volgens het Congressional Budget Office bedroeg het vorige maand zo’n 4,6 procent. In Europa hanteren we 3 procent als maximum.