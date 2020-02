Trump is een rare: “Hij is geobsedeerd door dassen”

Donald Trump is geobsedeerd door de das. Het diertje, niet het ding dat je om je hals knoopt. Dat staat in een nieuw boek over de Amerikaanse president van twee journalisten van nieuwssite The Daily Beast.

In Sinking in the Swamp: How Trump’s Minions and Misfits Poisoned Washington staat een passage van twee bladzijden over Trumps obsessie met de bosdiertjes. Tijdens het bespreken van allerhande wereldzaken onderbrak de president zijn voormalige stafchef Reince Priebus regelmatig met vragen over dassen.

“Zijn ze gemeen tegen mensen?” vroeg Trump aan het begin van zijn presidentsperiode minstens twee keer aan Priebus. “Of zijn het vriendelijke wezentjes?” De president vroeg Priebus ook om foto’s van badgers en om uitleg over hoe dassen precies ‘werken’.

Trump stelde deze compleet zinloze vragen op momenten waarop Priebus belangrijke zaken omtrent buitenlands beleid of gezondheidszorg aan hem probeerde uit te leggen. De president ging zelfs zover dat hij wilde weten wat voor ‘persoonlijkheid’ dassen hebben, wat voor voedsel ze lekker vinden en hoe agressief ze zijn.

Wisconsin, de thuisstaat van Priebus, staat bekend als de dassenstaat. Mogelijk kwam daar de fascinatie voor de diertjes vandaan.

Late Night-host Seth Meyers maakte al grappen over de bizarre obsessie van de president. “Oh mijn god, Trump is geobsedeerd door dassen. Ik heb daar zoveel vragen over,” klinkt het. “Ten eerste, Trump wil weten hoe dassen werken. Wat bedoelt hij met werken? Bedoelt hij of ze een hart hebben dat bloed rondpompt door de rest van het lichaam of vraagt hij zich af of dassen een baan hebben?”

Of de Amerikaanse president nog steeds zoveel interesse heeft in dassen is onduidelijk.