Ryanair-baas: ‘luchthaven moeten geen gezinnetjes controleren, maar vooral moslimmannen’

Ryanair-baas Michael O’Leary vindt dat de aandacht bij controles op vliegvelden vooral gericht moet worden op moslimmannen. Dat zijn immers degenen van wie ellende te verwachten was. Hij doet deze uitspraken in The Times op de dag na de zoveelste aanslag van extreemrechts, maar hij is overtuigd van zijn eigen gelijk.

“Wie zijn de mensen met bommen? Alleenstaande mannen zijn de bommenwerpers. De kans dat een gezinnetje een vliegtuig opblaast is nul.”

“Je kunt die dingen niet meer zeggen, omdat het racisme is, maar het zijn over het algemeen islamitische mannen. Dertig jaar geleden kwam de dreiging van de Ieren. Als dat is waar de dreiging vandaan komt, pak dan de dreiging aan.”